আমি একজন বিএমসিয়ান

ভুলব না শিক্ষকদেরও। সব সময় ভালোবেসেছেন অভিভাবকের মতো। সাইফুল স্যারের ক্লাসে অর্ধেকের বেশি মেয়ে কান ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা—কেউ বই আনিনি, কম্পাস আনিনি, কেউ চুলে বেণি করেনি, কারও আবার কারও নখ বড়। বই এনেও আনিনি বলে ক্লাস ফাঁকি দিতাম অনেকেই। জাফর স্যার বই গোল করে ভাঁজ করে মাথায় আর গুঁতো দেবেন না। দেলোয়ার স্যার বলবেন না ‘অথর্বের দল’। শিবলী স্যারের ‘তোমার নাম যেন কী?’, রিয়াজু মিসের হাতে ধুমধাম পিঠে থাপ্পড় খাওয়া, তাহমিনা টিচারের র‌্যাকেটের বাড়ি, নাসির স্যারের ‘সবাই বলো, আমিন’; তাসনুভা টিচারের Why are you talking? বা ক্লাসে প্রায়ই দেরি করে আসা প্রিয়ন্তী, রামিসাদের সাইফুল স্যারের ক্লাসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আর দেখা হবে না। তানিয়া টিচারের মুখে আর শুনব না, ‘ক্লাসে এলে মনে হয় মাছের বাজার’। মনে পড়বে মাহবুবা টিচারের ‘ক্লাসরুমকে বাসার ড্রয়িংরুম মনে হচ্ছে তোমাদের?’ এই কথাও। সাইফুল স্যার আমাদের আর বলবেন না, ‘যার যার পড়তে ইচ্ছা করছে না, সে বেরিয়ে যাও। দরকার হলে শুধু একজন নিয়ে ক্লাস করব।’ এই সব আজ অনেক মধুর মনে হয়।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় আমাকে শিখিয়েছে জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজয় ছিনিয়ে আনা। শাণিত করেছে আমার জ্ঞান, বাড়িয়েছে আমার অর্জন। প্রিয় স্কুল, খুব ভালোবাসি তোমার। তাই তো গর্ব ভরে আমরা বলি I am a BMSian. আমাদের কাছে আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় একজন BMSian হওয়া।