গোপন সংকেত

‘কিন্তু, আমাদের তো কিছু সূত্র লাগবে! নইলে ধাঁধার সমাধান করব কীভাবে?’

উঠে দাঁড়িয়েছিল জনসন আর রাইকার। কথাটা শুনে থমকে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। ‘সূত্র?’

‘হ্যাঁ, মেসেজটা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনাদের। কিছু তথ্য দিয়ে যান। মানে, কী ধরনের মেসেজ বা কোন ধরনের কোড ব্যবহার করা হয়েছে...’

পরস্পরের দিকে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল জনসন আর রাইকার। একটু ইতস্তত করে দ্বিতীয় জন বলল, ‘সম্ভবত কোনো বন্দরের কথা আছে।’

‘সম্ভবত!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল অয়ন। ‘আপনারা সঠিক জানেন না?’

‘জানলেও বলব কেন?’ জনসন রাগী গলায় বলল। ‘এক শ ডলার পেতে যাচ্ছ, কষ্ট করবে না?’

‘কিন্তু একটা কিছু সূত্র তো দেবেন!’

‘ও হ্যাঁ,’ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল রাইকার। ‘সূত্র হচ্ছে, এক শ একুশ।’

‘মানে?’

‘বুঝে নাও।’

‘আমরা গেলাম,’ জনসন বলল। ‘কাল রাত দশটা, মনে থাকে যেন। আমরা পরে যোগাযোগ করব।’

চলে গেল লোকদুটো।

‘ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না,’ জিমি বলল। ওদের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ঠিক হয়নি।’

জবাব না দিয়ে বেঞ্চের ওপর তাকাল অয়ন। এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, রাইকার পকেট থেকে চিরকুট বের করার সময় পড়েছে। জিনিসটা তুলে নিল ও।

‘ওটা আবার কী?’ জিমি শুধাল।

‘বাস টিকিট,’ জবাব দিল অয়ন। ‘উইলশায়ার থেকে কাটা হয়েছে।’

‘লোক দুটোকে আমার মোটেই ভালো লাগেনি,’ জিমি বলল। ‘তুই রাজি হলি কেন?’

‘আসল রহস্যটা বের করার জন্য। মনে হচ্ছে একটা কেস পেয়েছি। বাড়ি যা, জিমি। হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পাল্টে চলে আয় আমাদের বাসায়। আলোচনা করা প্রয়োজন।’

‘তা বুঝলাম। কিন্তু চিরকুটটা তো দেখতে দিবি!’

জিমির হাতে কাগজটা দিল অয়ন। সেটায় ইংরেজিতে নিচের কথাগুলো লেখা:

JAMES, START ANY BAND SO MAT IS HARRASED VERY GAS OR ADD MORE WHEN MAT LOWER OVER GRACE COOK ROCKY BELOW OX SAND TONY SEMI-FIX.

‘মানে কী এটার?’ জিমি বোকার মতো বলল।

‘সেটাই বের করতে হবে,’ অয়ন বলল। ‘আমার ধারণা, চিরকুটটা সব রহস্যের মূল।’