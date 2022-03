প্রতিদিনের মতো আজকেও বিটুল দেরি করে স্কুলে গিয়েছে। স্যার ও বিটুলের কথাবার্তা—

স্যার: কী হলো, বিটুল? আজকে দেরি হলো কেন?

বিটুল: Small small ট্যাংরা fish. It is a good তরকারি। ভাত দিয়ে eat করেছি। So my

দেরি!