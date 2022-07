মানুষ লাইক শুধু ফেসবুক বা টুইটারেই দেয় না, বাস্তবেও দেয়। কিছুদিন আগের ঘটনা। আমি আর আমার এক বান্ধবী স্কুলের ওয়াশরুমে গেছি চক নিয়ে। আমার বান্ধবী ওয়াশরুমের দরজার পেছনে লিখল ‘Welcome to our Washroom’। আমাদের ওয়াশরুমে বিশ্রী একটা গন্ধ। তাই আমি ওর লেখার নিচে লিখলাম ‘Enjoy the Smell’। তার পরের দিন দেখলাম একজন আমাদের লেখাটার নিচে একটা ‘লাইক’ দিয়েছে। তারপর থেকে লাইক বাড়তেই থাকল। ২১০ লাইক হওয়ার পর আমি আর আমার বান্ধবী আবার লিখেছি ‘Thanks for likes’ এখনো লাইক বেড়েই যাচ্ছে। তাই লাইকের জন্য ফেসবুক কিংবা টুইটারের দরকার হয় না। বাস্তবেও লাইক পাওয়া যায়।