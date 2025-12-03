১০০০ জনের পৃথিবীতে বাংলাদেশি কতজন
ধরো, পুরো পৃথিবীর জনসংখ্যাকে আমরা ছোট করে ১০০০ জন মানুষের একটি গ্রামে পরিণত করলাম। গ্রামটিতে সব দেশ থেকে মানুষ এসেছে—ভারত, চীন, আমেরিকা, ব্রাজিল, মিসর, ঘানা…আর আছে আমাদের বাংলাদেশ।
এই এক হাজার জনের গ্রামে বাংলাদেশ থেকে কতজন থাকবে জানো? ২২ জন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা যত, তা এই ক্ষুদ্র গ্রামের ২২ জনের সমান।
আর যদি দেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী একটি শীর্ষ তালিকা বানানো হয়। অর্থাৎ ১০০০ জনের গ্রামে কোন দেশ থেকে কতজন আছে—তাহলে বাংলাদেশ থাকবে অষ্টম স্থানে। এর আগে থাকবে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ও ব্রাজিল।
ভাবতে অবাক লাগে না? এই ছোট ভূখণ্ডের দেশ ২২ জন দিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যার ভিড়ে ৮ নম্বর স্থানে জায়গা করে নেয়! বাংলাদেশের ২২ জন স্থান পেয়েছে।
তালিকাটা এমন:
১. ভারত – ১৭৮
২. চীন – ১৭৭
৩. যুক্তরাষ্ট্র – ৪২
৪. ইন্দোনেশিয়া – ৩৫
৫. পাকিস্তান – ৩০
৬. নাইজেরিয়া – ২৮
৭. ব্রাজিল – ২৭
৮. বাংলাদেশ – ২২
পৃথিবীর ভিড়ে আমাদের দেশের অবস্থান কোথায়—তা বোঝার একটা মজার ও সহজ উপায় হলো এই ‘বিশ্বকে ১০০০ জনে ধরো’ হিসাব।
তালিকায় স্থান পাওয়া অপর দেশগুলো হলো— ৯. রাশিয়ার ১৮ জন, ১০. মেক্সিকোর ১৬ জন, ১১. ইথিওপিয়ার ১৬ জন, ১২. জাপানের ১৫ জন, ১৩. ফিলিপিনসের ১৫ জন, ১৪. মিসরের ১৪ জন, ১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর ১৩ জন, ১৬. ভিয়েতনামের ১২ জন, ১৭. ইরানের ১১ জন, ১৮. তুরস্কের ১১, ১৯. জার্মানির ১০ জন, ২০. থাইল্যান্ডের ৯ জন, ২১. যুক্তরাজ্যের ৮ জন, ২২. তানজানিয়ার ৮ জন, ২৩. ফ্রান্সের ৮ জন, ২৪. দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ জন, ২৫. ইতালির ৭ জন, ২৬. কেনিয়ার ৭ জন, ২৭. মিয়ানমারের ৭ জন, ২৮. কলম্বিয়ার ৭ জন, ২৯. দক্ষিণ কোরিয়ার ৬ জন, ৩০. উগান্ডার ৬ জন, ৩১. সুদানের ৬ জন, ৩২. স্পেনের ৬ জন, ৩৩. আর্জেন্টিনার ৬ জন, ৩৪. আলজেরিয়ার ৬ জন, ৩৫. ইরাকের ৬ জন, ৩৬. আফগানিস্তানের ৫ জন, ৩৭. পোল্যান্ডের ৫ জন, ৩৮. কানাডার ৫ জন, ৩৯. মরক্কোর ৫ জন, ৪০. সৌদি আরবের ৫ জন, ৪১. ইউক্রেনের ৫ জন, ৪২. অ্যাঙ্গোলার ৫ জন, ৪৩. উজবেকিস্তানের ৪ জন, ৪৪. ইয়েমেনের ৪ জন, ৪৫. পেরুর ৪ জন, ৪৬. মালয়েশিয়ার ৪, ৪৭. ঘানার ৪ জন, ৪৮. মোজাম্বিকের ৪ জন, ৪৯. নেপালের ৪ জন, ৫০. মাদাগাস্কারর ৪ জন এবং বাকি দেশগুলোর ১৩২ জন।