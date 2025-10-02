মার্কেটে ঢুকে পড়ল ভালুক!

মার্কেটে ঢুকে পড়ল ভালুক!
ক্যাপশন: ভালুক। প্রতীকী ছবি: রয়টার্স
আমরা ভাবি, বাজারে ঢুকলে হঠাৎ কুকুর বা বিড়াল দেখা যেতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার ওরো ভ্যালি শহরের এক মুদিদোকানে ঘটল অন্য রকম কাণ্ড—সরাসরি এক ভালুক হেঁটে ঢুকে পড়ল ভেতরে!
সোমবার বিকেলবেলায় দোকানের স্বয়ংক্রিয় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে ভালুকটি। কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক দৌড়ঝাঁপ করল, তারপর আবার বেরিয়েও গেল।
পুলিশের মুখপাত্র ড্যারেন রাইট বলেন, ‘ভালুকটা শুধু একটু দৌড়াল। কোনো ক্ষতি করেনি।’
এক ক্রেতার তোলা ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন মানুষ ফোনে তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ চোখ তুলে দেখেন ভালুকটা তাঁর একদম সামনে! ভয়ে কিছু করার আগেই ভালুকটি পালিয়ে যায়।
কেউ বলছে, ভালুককে দোকানের ফলমূলের অংশেও দেখা গিয়েছিল, তবে কোনো কিছু নেওয়ার প্রমাণ মেলেনি। দোকানে আসা সবাইকে নিরাপদে বের করে আনে পুলিশ।
এর আগে কয়েকবার মরুভূমি থেকে ভালুককে শহরে আসতে দেখা গেছে। তবে পুলিশের ভাষায়, ‘এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতা।’