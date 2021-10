অন্য রকম অনুভূতি

১২ সেপ্টেম্বর, দুপুর ২টা…

‘ক্লাসে আপা পড়া জিজ্ঞাসা করলে আজ আর আস্তে করে লিভ নিতে পারব না’—এমন একটি ‌‌‌‌‌‌ফেসবুক স্ট্যাটাস পোস্ট করে আমার বান্ধবী অনন্যা। আসলে আমরা একটু নার্ভাস ছিলাম। প্রায় দেড় বছর অনলাইন ক্লাস করে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ‘কেমন হবে প্রথম দিন’ এই চিন্ত‌াই ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়! অধীর আগ্রহ নিয়ে পৌঁছে গেলাম চিরচেনা সেই স্কুল গেটের কাছে! নিজেকে একটু অন্য রকমই লাগছিল, কেননা দেড় বছর পর নিজের স্কুলের পোশাক পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। কেমন যেন নতুন নতুন লাগছিল! অনুভূতিটা ঠিক My first day at school-এর মতো।

লেখক: শিক্ষার্থী, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা