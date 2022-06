আইকিউ দ্য গ্রেট

আমি তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। একদিন বাংলা ক্লাসে স্যার আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কথা বললেন। তাঁর ইতিহাস আমার পছন্দ হলো। ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে ভাবলাম, আমার বন্ধুদের নামের সঙ্গে অনেক রকম টাইটেল আছে। মনে হলো আমার নামের সঙ্গেও একটা টাইটেল দরকার। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো টাইটেল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন আমার বাংলা স্যারের ক্লাসের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের কথা। আমিও আমার নামের প্রথম অক্ষরI আর শেষের অক্ষর Q অর্থাৎ (Istiaq) এর I ও Q নিয়ে নাম বানালাম I.Q the Grate। পরদিন ক্লাসে গিয়ে বোর্ডে বড় করে লিখলাম I.Q the Grate. লেখার পরই সমস্যার শুরু। সবাই হাসছে তো হাসছেই। এর মধ্যে ইংরেজি ক্লাস নেওয়ার জন্য স্যার এসেছেন। সেকি! তিনিও হাসছেন। কিছুক্ষণ পর সবার হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, ‘এটি কে লিখেছে?’ আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘স্যার আমি।’ তিনি আবার হেসে বললেন, ‘আরে বোকা এই grate অর্থ ঘষিয়া গুঁড়ায় পরিণত করা।’ হায় হায়! great হতে গিয়ে শেষে grate হয়ে গেলাম! কী আর করা, এর মাধ্যমেই শেষ হলো I.Q the grate/great এর ইতিহাস।