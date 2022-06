সরকারি বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞান উৎসব

প্রায় দুই বছর পর স্বাভাবিক হচ্ছে মহামারির পরিস্থিতি। ঘরে বসে অলস হয়ে পড়া মস্তিষ্ক থেকে নতুন নতুন সব আইডিয়া বের করে আনতে ও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চাকে জাগিয়ে তুলতে ১৪ ও ১৫ মে সরকারি বিজ্ঞান কলেজে আয়োজিত হয় ‘দশম জাতীয় সরকারি বিজ্ঞান কলেজ বিজ্ঞান উৎসব’।

পরিবেশ সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে ‘The Planet is our, Let’s make it better’ শিরোনামে আয়োজিত এ উৎসবে ঢাকার প্রায় ৭০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের প্রতিভা মুগ্ধ করেছে সবাইকে। দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞানসহ প্রায় ২০টি বিভাগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া উৎসবে ছিল আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও গেমিং প্রতিযোগিতার মতো কিছু আকর্ষণীয় আয়োজন।

উৎসবের শেষ দিনে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ আয়োজনের সমাপ্তি হয়।

আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার ছিল কিশোর আলো।