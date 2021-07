আমাদের কথা শুনতেই হবে

সবশেষে এবার তার ডাক পড়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে, নিউইয়র্কে গিয়ে ইয়ং ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে। আগেই বলেছি, গ্রেটা তো প্লেনে চড়ে না। ইউরোপে সাধারণত চলাফেরা করে ট্রেনে। কিন্তু নিউইয়র্ক যেতে হলে পাড়ি দিতে হবে আটলান্টিক। কী আর করা, গ্রেটা সিদ্ধান্ত নেয়, নৌকায় করেই যাবে। গ্রেটাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন বরিস হারমান, তাঁর সৌরবিদ্যুৎ এবং বাতাসে পাল তুলে চলা নৌকা মালিজিয়া ২ নিয়ে। পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে, কার্বন–ফ্রি নৌকায় চড়ে ১৩ দিনে গ্রেটা পাড়ি দেয় আটলান্টিক। সঙ্গে তার বাবাসহ আরও তিনজন ছিলেন।

নিউইয়র্কে গ্রেটা পৌঁছায় ২৮ আগস্ট ২০১৯। এরপর থেকেই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। আগে থেকেই যারা গ্রেটার ফ্রাইডেস ফর ফিউচার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রটেস্টে যোগ দিচ্ছে। একদিন তো হোয়াইট হাউসের সামনেও আন্দোলন করে এসেছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে, টক শোতে অংশ নিতে হচ্ছে। এর মধ্যেই ওয়াশিংটনে গিয়ে দেখা করে এসেছে বারাক ওবামার সঙ্গেও। বারাক ওবামা থুনবার্গের সঙ্গে দেখা করার একটা ভিডিও–ও ছেড়েছেন ইউটিউবে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ওবামা গ্রেটার সঙ্গে খুব আনন্দের সময় কাটাচ্ছেন। গ্রেটাকে নিয়ে ওবামা টুইট করেছেন, ‘Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates।’