জাহাজ উধাও রহস্য

মরিস কে জেসাপ

অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এলেন। ১৯৬৫ সালে নতুন এক নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে। ইউএফও রহস্য। অনেক পরিশ্রম করে তথ্য জোগাড় করলেন তিনি, একখানি বই লিখলেন The case for the UFO। নিউইয়র্কের সিটাডেল প্রেস প্রকাশ করেছে বইটা।

এই বইয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক রহস্যের উল্লেখ করেছেন জেসাপ, যেগুলো সত্যি বিস্ময়কর। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, সীমিত মহাকর্ষ জ্ঞানের জন্যই মহাকাশবিদ্যায় বেশি দূর এগোতে পারছে না মানুষ। আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নতুন যুক্তি দেখিয়েছেন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আর সাব-অ্যাটমিক পার্টিকলসরা একই সূত্রে গাথা—এই যুক্তির আরও বহুল গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করেন জেসাপ।