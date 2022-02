প্রোগ্রামিংয়ের মজার দুনিয়া ২

লুপ ব্যবহারের লক্ষণ

কীভাবে আমরা বুঝব যে একটা কাজে লুপ ব্যবহার করা যাবে? প্রথমত লুপ একই (বা একই ধরনের) কাজ বারবার করে দিতে পারে। কাজেই যখনই আমি কোনো কাজের মধ্যে ধারা খুঁজে পাব, তখনই লুপ ব্যবহার করতে পারব।

সি-তে লুপ লেখার তিনটি উপায় আছে। আমরা আজকে শুধু while ব্যবহার করব। while লুপ ব্যবহার করার পদ্ধতি হলো এটি একটি শর্ত, যতক্ষণ সত্যি হবে ততক্ষণ চলবে। while লুপের ভেতরে যে কাজটা আমরা বারবার করতে চাই, সেটিকে { } দিয়ে আটকে দিতে হবে। নিচের উদাহরণে আমরা পাঁচবার বাংলাদেশ আউটপুট পাব।