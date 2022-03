গুড মর্নিং, কিডো দ্য ফড়িংনি

কিডোর ঘরে একটা বইয়ের র্যাক আছে। অর্ধেক বই দাদা দিয়েছে। তাকে তাকে তার প্রিয় কিছু বই সারির বাইরে সাজিয়ে রেখেছে কিডো। মলাট দেখা যায়। দ্বিতীয় তাকে যেমন ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজের দ্বীপ-রহস্য বইটা রেখেছে। এটা তার গত জন্মদিনের সারপ্রাইজ। ‘তিন গোয়েন্দা’র লেখক রকিব হাসান স্বয়ং তাকে অটোগ্রাফসহ উপহার দিয়েছেন। দাদার কাণ্ড। আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখে জন্মদিনের দিন বিকেলে বাইকে করে রকিব হাসানের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল কিডোকে। রকিব হাসান অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ওনার সঙ্গে সেলফিও তুলেছে কিডো!

দাদা হলো, পৃথিবীর শুধু না, সৌরজগতের, ছায়াপথের, মহাবিশ্বের সেরা দাদা।

তেইশে অক্টোবর জন্মদিন কিডোর। দেরি আছে আরেকটা জন্মদিন আসতে। সেই জন্মদিনে ঠিক করে রেখেছে, দাদাকে উল্টো একটা সারপ্রাইজ দেবে সে। পলা আপুকে ধরে নিয়ে আসবে বাসায়। দাদার বেস্ট ফ্রেন্ড। এখনো একবারও তাদের বাসায় আসেনি।

রাতারগুলে এখন কী করছে দাদাটা? জঙ্গল খাচ্ছে?

কিডোর কথা শুনে উইলিস হাসল।

কোনখানে হাসল?

রাতারগুল জঙ্গলে?

না। তবে? কিডোর মনে হলো তার মাথার ভেতরে। হা হা হাসি না, এমনি কথায় কথায় যে রকম হাসে দাদা। স্পষ্ট শুনল কিডো, নাকি মনের ভুল?

‘আরে না পাগলি, মনের ভুল না।’ উইলিস বলল।

‘দাদা তুই! তুই কোথায়?’

‘ওরে ও কিডো দ্য বাচ্চা চিল্লানোসোরাস! চেঁচাচ্ছিস কেন?’

‘চেঁচাব না! তুই কোথায়? কোথায় বল?’

‘কোথায় আবার? রাতারগুল জঙ্গলে।’

‘রাতারগুল! রাতারগুল থেকে তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী করে?’

‘মনে মনে।’

‘যাহ! কী করে?

‘কেন? তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?’

‘তা পাচ্ছি।’

‘তবে? তুইও মনে মনে বল।’

‘কী বলব?’

‘কী বলবি মানে? কথা বল।’

কিডো মনে মনে বলল, ‘সত্যি?’

উইলিস বলল, ‘হ্যাঁ। আই বিলিভ আই ক্যান ফ্লাই শুনবি?’

‘শুনব। শোনা।’

রন কেলির গান এটা। আই বিলিভ আই ক্যান ফ্লাই। রন কেলি এমনিতেই প্রিয় কিডোর। উইলিসেরও। রন কেলির কয়েকটা গান সে পারে। হার্প বাজিয়ে গায়। আই বিলিভ...গায় একদম রন কেলির মতো।

রাতারগুলে জোছনা কেমন ফুটেছে? সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছে কিডো। ছাদে উঠেছিল। আধখানা চাঁদ। রাতারগুল থেকে কেমন দেখাচ্ছে? গানের পর জিগ্যেস করতে হবে দাদাকে।

টুং! টাং!

টুং! টুং!

টাং!

হার্পের টুং টাং!

দাদা গান ধরল।

I used to think that I could not go on

And life was nothing but an awful song

But now I know the meaning of true love

I’m leaning on the everlasting arms

If I can see it, then I can do it

If just believe it, there’s nothing to it

I believe I can fly

I believe I can touch the sky

রাতারগুলে তো হার্প নিয়ে যায়নি, তাহলে হার্প কী করে বাজাচ্ছে দাদা? হার্পই তো? নাকি অন্য কিছু একটা বাজাচ্ছে? না, হার্পই। তবে অদ্ভুত। গিটার, পিয়ানো, হারমনিকা, সব মিলিয়ে যেন কিছু একটা। রাতারগুলে এমন একটা হার্প কী করে জোগাড় করল দাদা? তার পক্ষে সব সম্ভব! অদ্ভুত লাগছে কিডোর। অদ্ভুত ভালো লাগছে ‘আই বিলিভ...’ শুনতে।

Hey, if just spread my wings

I can fly

I can fly...

শুনতে শুনতে ঘুম ধরে গেল কিডোর। নাকি এটাও একটা স্বপ্নই? না হলে এ রকম হয় নাকি সত্যি? মনে মনে এভাবে কথা বলা যায়? গান শোনা যায়? আর একটা স্বপ্নই দেখেছে কিডো। এই যে ঘুমন্ত মুখ দেখা যাচ্ছে তার। দেখা যাক। সকালে কিডো কি মনে করতে পারবে, স্বপ্নে সে কী কী দেখেছে?