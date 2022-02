—টয়লেট থেকে বের হোক, কত ধানে কত চাল আজ বুঝবে বাছাধনেরা। স্যার দাঁত কিড়মিড় করেন। ‘দুজন দপ্তরিকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি বেরোনোমাত্র ক্যাক করে ধরবে সব কটাকে। বাথরুমে লুকানো বের করছি...’

তারপর স্যার দ্বিতীয় হুংকার দিলেন।

—রচনা কার কার শেষ হয়েছে?

—হাত তুলল মজিদ।

—খাতা নিয়ে আয়। মজিদ গেল। স্যার বললেন ‘পড়ে শোনা’ মজিদ পড়া শুরু করল—

Once I was afraid of boats. But one day...

মজিদ আসলেই চমৎকার একটা রচনা লিখেছে যার বাংলাটা এমন ‘সে সব সময় নৌকায় উঠতে ভয় পেত। কিন্তু একবার তার নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বাধ্য হয়ে নৌকায় উঠতেই হলো তাকে। নৌকাটা ছিল একটা ছৈ দেওয়া সাম্পান নৌকা। তারপর সেই নৌকায় ভ্রমণ করে তার এত ভালো লেগে গেল...’ তারপর মজিদ সুন্দর একটা বর্ণনা দিল...নদীর দুই পাশের প্রকৃতির বর্ণনা...ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতাও বোধ হয় এত সুন্দর বর্ণনা দেন নাই...রন্টুর তাই মনে হলো! ক্লাসের অন্য সবাই সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল, রন্টু আর সাদিক হলো সবচেয়ে বেশি। ছোট ছোট সহজ শব্দ দিয়ে এত সহজ করেও ইংরেজি লেখা যায়(দু-একটা ছোটখাটো ভুল অবশ্য ছিল, সে তো চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে)! মেজাজ খারাপ স্যারের মুড পর্যন্ত ভালো হয়ে গেল। স্যার পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন ‘শাবাশ’।

—তুই কোন স্কুল থেকে এসেছিস?

—স্যার কুমিল্লা ফরিদা বিদ্যায়তন স্কুল।

—ওখানে তোদের ইংরেজি পড়াত কে?

—ঢালি স্যার।

—আবদুল আউয়াল ঢালি?

—জি স্যার, আপনি চেনেন?

—চিনব কিরে সে তো আমার স্কুল-কলেজ জীবনের সেরা বন্ধু।