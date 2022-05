আমার ভেতরে কবিতাটাই বেশি আছে — ড. আবেদ চৌধুরী

(হাসি) কবিতা তো মুখস্থই বলতে হবে। কবিতাটা ভেতরে না থাকলে সব সময় কোথায় কবিতার বই খুঁজবে? কিন্তু জীববিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় যেটা, সেটা তো আত্মস্থ করতে হবে। ডিএনএকেন্দ্রিক চিন্তা বা বিবর্তনভিত্তিক চিন্তা, এ চিন্তাটা মাথায় ঢুকে গেলে তখন সবকিছুতেই মনে হবে একটা নতুন জীবন চলে এসেছে। একজন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী বলেছেন, ‘Nothing in Biology makes sense except in the light of evolution.’ গোটা প্রাণী জগতে বিভিন্ন জাতের পাখি আছে, একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কিত। এটা যদি কেউ বিশ্বাস না করে বা এভাবে চিন্তা না করে বা একজন মানুষ যদি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে, তাহলে তার মুখস্থ করতেই হবে। সব পাখির নাম মুখস্থ করতে হবে, সব লতাপাতার নাম মুখস্থ করতে হবে। আর যদি এই বিশ্লেষণমূলক চিন্তা, যা একটা বিশাল ইতিহাসের মতো। জীববিজ্ঞানের মৌলিক ইতিহাস। তখন সবকিছুতেই মনে হয় যে একটা জীবন চলে এল।