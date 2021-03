হারিয়ে যাওয়া ফুটবলাররা

বাসবি বেইবস (১৯৫৮)

রেডস্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমান চ্যাম্পিয়নস লিগ) ম্যাচ খেলে দেশে ফিরছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দল। জ্বালানি নেওয়ার জন্য মিউনিখে যাত্রাবিরতি নেয় বিমান। বরফে ঢাকা মিউনিখ থেকে কোনোভাবেই টেক-অফ করতে পারছিলেন না পাইলট। দুবার চেষ্টার পরও যখন পাইলট টেক অফ করতে পারলেন না, তখন সিদ্ধান্ত হলো বিমান বাদে অন্য কিছুতে করে ইংল্যান্ড ফেরার। কিন্তু পরের দিন ম্যাচ থাকায় দেরি করতে চাননি খেলোয়াড়েরা। তাই পাইলটের কাছে অনুরোধ করলেন আরও একবার টেক অফের চেষ্টা করতে। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্তটা নিলেন ক্যাপ্টেন। তৃতীয়বার চেষ্টা করতেই রানওয়ে থেকে ছিটকে পাশে থাকা একটি বাড়িতে বিধ্বস্ত হয় বিমানটি। বাড়ির লোকজনের ভাগ্য ভালো হলেও ভালো ছিল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড়দের। আটজন ফুটবলারসহ ২০ জনের মৃত্যু হলো সঙ্গে সঙ্গে। সেই দুর্ঘটনা থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন কোচ ম্যাট বাসবি ও ববি চার্লটন, যাঁদের হাত ধরেই পরবর্তী সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। খেলোয়াড়দের স্মরণে এখনো ওল্ড ট্রাফোর্ডে একটি ঘড়ি থেমে আছে বেলা ৩টা ৪ মিনিটে। যার নিচে লেখা Feb 6th 1958 The Flowers of Manchester। গানে গানে ব্যাখ্যা করেছে তারা সেই ঘটনাকে,

A Broken Plane

A Broken Dream

A Broken Team

No Word Said, a Silent Bow

We Loved You Then, we Love You Now.