কুকুর, ইংলিশ ক্লাস এবং অন্যান্য

দিনের প্রথম ক্লাসটাই ইংলিশ। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। স্যার নাফিসকে দেরিতে ক্লাসে আসার জন্য ধমক দিয়ে বললেন: নাফিস, ইউ আর লেট ! হোয়াই..?

নাফিস: স্যার, আমাদের গাড়ি কাদার মধ্যে আটকে পড়েছিল।

স্যার: নো নো, টেল মি ইন ইংলিশ।

নাফিস: স্যার, Our গাড়ি was reading on কাদা।