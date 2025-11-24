মিস্টার বিনের নতুন সিরিজ ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’ আসছে ডিসেম্বরে
মিস্টার বিনকে চেনেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর অভিনয় আর মজার কাণ্ডকারখানা দেখলে হাসি থামাতে পারা অসম্ভব। সেই কিংবদন্তি অভিনেতা রোয়ান অ্যাটকিনসন এবার ফিরছেন নতুন এক মজার চ্যালেঞ্জ নিয়ে। ভাবছ, এবার তিনি কী নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন? নতুন সিরিজটির নামই বলে দিচ্ছে, এবার কী হতে চলেছে। সিরিজের নাম ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’ (Man Vs Baby)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সঙ্গে একটি শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে এই মজার লড়াই দেখতে হলে ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে?
নেটফ্লিক্স সম্প্রতি রোয়ান অ্যাটকিনসন অভিনীত এই নতুন কমেডি সিরিজের প্রথম লুক প্রকাশ করেছে। এটি একটি ব্রিটিশ কমেডি টেলিভিশন সিরিজ, যা নেটফ্লিক্সের জন্য রোয়ান অ্যাটকিনসন ও উইলিয়াম ডেভিস মিলে লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। সিরিজটি আসলে ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় সিরিজ ‘ম্যান ভার্সেস বি’র (Man vs Bee) সিকুয়েল। চলতি বছরের ১১ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে এটি প্রিমিয়ার হওয়ার কথা রয়েছে। এই সিরিজে রোয়ান অ্যাটকিনসন ট্রেভর বিংলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে প্রতিটি ৩০ মিনিটের চারটি পর্ব থাকবে।
সিরিজটির ট্রেলার প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই দর্শকেরা নতুন করে রোয়ান অ্যাটকিনসনের সেই পরিচিত হাসির আমেজের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তবে এবার কিন্তু তিনি মিস্টার বিনের মতো চুপচাপ থাকবেন না। যদিও মিস্টার বিনের শোতেও তাঁকে বাচ্চা নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই সিরিজে ট্রেভর বিংলির জন্য তার থেকেও বেশি বিপদ অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে মাত্র ২ মিনিট ৩ সেকেন্ডের এই ট্রেলারটি প্রায় ৯ মিলিয়ন বারেরও বেশি দেখা হয়ে গেছে।
ট্রেলারের শুরুতেই দেখা যায় ট্রেভর বিংলি তাঁর নতুন শান্ত কেয়ারটেকারের চাকরি সামলাচ্ছেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি বিলাসবহুল পেন্টহাউসের কাজ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে শিশু পান, তখনই সব গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ট্রেভর বিংলি আবার এক ভয়ানক, কিন্তু খুবই মজার সমস্যার মুখে পড়তে চলেছেন।
‘ম্যান ভার্সেস বি’ মুক্তির প্রায় তিন বছর পর মুক্তি পাচ্ছে এই সিরিজ। আগের সিরিজে ১০টি পর্ব ছিল, যার প্রতিটি পর্বের দৈর্ঘ্য ১০ মিনিট। ‘মিস্টার বিন’, ‘জনি ইংলিশ’, ‘ম্যান ভার্সেস বি’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিপুল জনপ্রিয়তা পান রোয়ান। নতুন এ সিরিজে অভিনয় করেছেন অ্যালানা ব্লুর, জোসেফ বাল্ডেরামা। সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে এর নির্মাতা জুটি। সিরিজটি নির্মাণ ও লেখার দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং রোয়ান অ্যাটকিনসন এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন উইলিয়াম ডেভিস, যিনি ‘জনি ইংলিশ’-এর মতো সফল মুভি লিখেছেন। সিরিজটি দেখতে চাইলে আর কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে।