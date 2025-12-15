পরীক্ষা শেষে দেখতে পারো নতুন মুভি ও সিরিজ
তোমরা যারা স্কুলে পড়ো, তোমাদের কাছে বছরের শেষ মাসটা সবচেয়ে স্পেশাল, তাই না? কারণ, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। আর কোনো পরীক্ষা নেই, শুধু লম্বা ছুটি। টানা পড়াশোনা, রাত জাগা আর দুশ্চিন্তার দিনগুলো শেষে এখন তুমি একটু আনন্দ করতেই পারো। আর মনকে নতুন করে চাঙা করে পরের বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তোমাদের এই ছুটির আনন্দকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতেই যেন মুক্তি পাচ্ছে দারুণ সব মুভি ও সিরিজ। তাই এবারের এই লম্বা ছুটিতে তোমাদের সময়কে আরও মজার করে তুলতে পারে—এমন কিছু নতুন মুভি ও সিরিজের কথাই জানাব এবার।
জুটোপিয়া টু
লম্বা ছুটির জন্য অ্যানিমেটেড মুভিপ্রেমীদের কাছে ডিজনি অ্যানিমেশনের জুটোপিয়া টু হতে চলেছে সবচেয়ে বড় উপহার। ২৬ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়া এই সিকুয়েলটিতে আবারও দেখা মিলবে জনপ্রিয় ডিটেকটিভ জুডি হপস ও নিক ওয়াইল্ডকে। ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের মুভিতে এবার এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে তারা। প্রথম মুভির চেয়েও জমজমাট রহস্য, অ্যাকশন আর কমেডির মিশেল দেখা যাবে এই সিকুয়েলে। জুটোপিয়া টুতে ৬৭টি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জন্য ১৭৮টি চরিত্র রয়েছে। জুডি হপসের কণ্ঠে আছেন জেনিফার গুডউইন এবং নিক ওয়াইল্ডের কণ্ঠে জেসন বেটম্যান। এই সফল সিকুয়েলটি পরিচালনা করেছেন প্রথম জুটোপিয়া মুভির সঙ্গেই যুক্ত থাকা জ্যারেড বুশ ও বায়রন হাওয়ার্ড। এতগুলো চরিত্রের জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন কে হুই কোয়ান, শাকিরা, ম্যাকলে কুলকিন, এড শিরানসহ খ্যাতিমান অভিনেতারা।
মাই হিরো অ্যাকাডেমিয়া: ফাইনাল সিজন
যারা অ্যানিমে ভালোবাসো, তোমাদের জন্য এই ছুটির অন্যতম বড় আকর্ষণ মাই হিরো একাডেমিয়ার ফাইনাল সিজন। অক্টোবর মাসে মুক্তি পাওয়া এই সিজনে দেখা যাবে হিরো ও ভিলেনদের মধ্যে হওয়া সিরিজের সবচেয়ে বড় ও চূড়ান্ত লড়াই। টানা ১০ বছর চলতে থাকা এই সিরিজের অষ্টম ও শেষ সিজন এটি। যেখানে মোট ১৭৯টি পর্বের সমাপ্তি ঘটবে মাত্র ১১টি এপিসোডে। মাই হিরো অ্যাকাডেমিয়ার এই এন্ড গেমে ডেকুর সঙ্গে শিগারাকির মুখোমুখি লড়াই এবং অল মাইট ও অল ফর ওয়ানের শেষ পরিণতি নিয়ে ধুন্ধুমার অ্যাকশনের দেখা মিলবে। ফাইনাল সিজনে অ্যাকশন, শুরু ও শেষের গান এবং অ্যানিমেশন—সবকিছুই অসাধারণ। মাঝের কিছু সিজনে যা একেবারেই দেখা যায়নি। যদিও মূল সিরিজটি শেষ হচ্ছে, কিন্তু ফ্যানদের একদম মন খারাপের কোরো কারণ নেই। কেননা এই ফ্র্যাঞ্চাইজি নতুন স্পিন-অফ সিরিজ মাই হিরো একাডেমিয়া: ভিজিল্যান্টেস নিয়ে এসেছে, যার পরের সিজন মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।