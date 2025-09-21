বিনোদন

মার্ভেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০ চরিত্র

ক্যাপ্টেন আমেরিকা, আয়রন ম্যান, স্পাইডার-ম্যান থেকে শুরু করে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ মার্ভেল ইউনিভার্স আমাদের অসংখ্য সুপারহিরো উপহার দিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কারা? ক্ষমতার দিক থেকে কে কত শক্তিশালী, সেই তর্কে আর না–ই যাই। জনপ্রিয়তার দিক থেকে কিছু চরিত্র সবার চেয়ে এগিয়ে। কারণ, জনপ্রিয়তায় তারা শক্তির চেয়ে লড়াই, মানবিকতা ও দর্শকদের সঙ্গে তৈরি হওয়া গভীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে থাকে। চলো, তবে মার্ভেলের এমন ১০ চরিত্রকে জেনে নেওয়া যাক, যারা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ভক্তের মন জয় করে নিয়েছে।

আসহাবিল ইয়ামিন
মার্ভেল স্টুডিওজের নিজেদের তৈরি করা প্রথম মুভি ছিল ২০০৮ সালের আয়রন ম্যান

১. আয়রন ম্যান

টনি স্টার্কের মতো অহংকারী, স্মার্ট ও মজার চরিত্র খুব কমই আছে এমসিইউতে। তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ তার ক্ষমতা নয়। বরং তার মানবিক দুর্বলতা ও নিজের ভুল থেকে শেখার ক্ষমতা। একজন সাধারণ মানুষ হয়েও নিজের বুদ্ধি ও প্রযুক্তি দিয়ে সে যে অসাধ্য সাধন করেছে, তা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তার আত্মত্যাগ অনেকের কাছেই আইকনিক হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে রবার্ট ডাউনি জুনিয়র মানেই আয়রন ম্যান।

আরও পড়ুন

আয়রন ম্যান-এ বাজিমাত

ক্যাপ্টেন আমেরিকা

২. ক্যাপ্টেন আমেরিকা

স্টিভ রজার্সের মতো একজন সৎ ও আদর্শবাদী চরিত্র আধুনিক যুগে খুব কমই দেখা যায়। তার জনপ্রিয়তার কারণ তার দৃঢ় মনোবল, ন্যায় ও আদর্শের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস। সে সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একজন সুপারহিরোতে পরিণত করেছে। সব সময় দলের নেতৃত্ব দিয়েছে। তার নৈতিকতা তাকে সবার প্রিয় করে তুলেছে।

আরও পড়ুন

অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপির জন্মদিন 

স্পাইডার–ম্যান সিনেমার অভিনেতা টম হল্যান্ড কেইন ও সনকে রিয়ালে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন
ছবি: টুইটার

৩. স্পাইডার-ম্যান

পিটার পার্কারের চরিত্রটি সব বয়সের মানুষের কাছেই খুব প্রিয়। সে একজন সাধারণ কিশোর, যে তার ক্ষমতা নিয়ে লড়াই করে। তার রসিকতা, ব্যক্তিগত জীবনে নানা ধরনের সমস্যা এবং দায়িত্ববোধ তাকে দর্শকদের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে।

আরও পড়ুন

শুরু হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ মুভির শুটিং

‘থর’ চরিত্রে ক্রিস হেমসওর্থ
সংগৃহীত

৪. থর

একজন অহংকারী রাজকুমার থেকে একজন বিনয়ী সুপারহিরো হিসেবে থরের যাত্রা দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। তার ক্ষমতা ও পৌরাণিক কাহিনি যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি তার মানবিক দিক ও প্রিয়জন হারানোর কষ্ট তাকে আরও বাস্তব করে তোলে। থর তার শক্তি ও দুর্বলতা দুটিই সমানভাবে তুলে ধরেছে।

ব্ল্যাক উইডো ছবিতে স্কারলেট ইয়োহানসন

৫. ব্ল্যাক উইডো

নাতাশা রোমানফ একজন অসাধারণ চরিত্র। তার কোনো অতিমানবীয় ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সে নিজের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারহিরোদের পাশে লড়াই করেছে। তার রহস্যময় অতীত, আত্মত্যাগ এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাকে দর্শকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আরও পড়ুন

সুপার সোলজার ক্যাপ্টেন আমেরিকা 

ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ছবির দৃশ্য

৬. ডক্টর স্ট্রেঞ্জ

ডক্টর স্ট্রেঞ্জের জনপ্রিয়তা তার অদ্ভুত জাদু ও মহাজাগতিক জ্ঞানের জন্য। একজন অহংকারী সার্জন থেকে মহাবিশ্বের রক্ষক হিসেবে তার পরিবর্তন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তার জাদু আর টাইমস্টোন ব্যবহার করে শত্রুদের হারানোর কৌশলগুলো সবার কাছেই প্রিয়।

আরও পড়ুন

জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ডক্টর স্ট্রেঞ্জ

‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ চ্যাডউইক বোজম্যান (২৯ নভেম্বর ১৯৭৬– ২৮ আগস্ট ২০২০)
সংগৃহীত

৭. ব্ল্যাক প্যান্থার

নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক প্যান্থার চরিত্রটি চ্যাডউইক বোসম্যানের কারণেই এত জনপ্রিয় হয়েছে। টি’চালার চরিত্রকে তিনি একজন সত্যিকারের রাজা, একজন নেতা ও একজন মানবিক মানুষ হিসেবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার অভিনয় চরিত্রটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।

‘আই অ্যাম গ্রুট’

৮. গ্রুট

‘আই অ্যাম গ্রুট’ (I am Groot)। এই একটি মাত্র বাক্যে বলে কোটি কোটি দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে ‘গার্ডিয়ান্স অব দ্য গ্যালাক্সি’র সবচেয়ে জনপ্রিয় সদস্য গ্রুট (Groot)। প্রথম দেখায় তাকে গাছের মতো দেখতে হলেও সে আসলে মহাবিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও হৃদয়স্পর্শী একটি চরিত্র।

আরও পড়ুন

জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ডক্টর স্ট্রেঞ্জ

রকেট র‍্যাকুন

৯. রকেট র‍্যাকুন

‘গার্ডিয়ানস অব দ্য গ্যালাক্সি’র আরেক জনপ্রিয় চরিত্র রকেট র‍্যাকুন (Rocket Raccoon)। দেখতে একটি সাধারণ রেকুনের মতো হলেও সে মার্ভেলের অন্যতম সেরা একজন অস্ত্রবিশেষজ্ঞ, কৌশলী ও বুদ্ধিমান যোদ্ধা। তার রসিকতা ও চতুর মেজাজ এবং এক দুঃখ ভরা অতীত, যা তাকে এত জনপ্রিয় চরিত্রে পরিণত করেছে।

হাল্ক

১০. হাল্ক

হাল্কের জনপ্রিয়তার কারণ হলো তার ভেতরের শান্ত বিজ্ঞানী ব্রুস ব্যানার ও অসীম ক্ষমতাধর রাগী সত্তাটির মধ্যেকার লড়াই। তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হলো নিজের রাগের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই।

সূত্র: স্ক্রিন রেন্ট, সিআরবি

আরও পড়ুন

রেড হাল্ক ও স্যাম উইলসনকে দেখা যেতে পারে যে সিনেমায়

বিনোদন থেকে আরও পড়ুন