২৬ নভেম্বর আসছে ‘জুটোপিয়া ২’
অপেক্ষার পালা শেষ। ডিজনির বহু প্রতীক্ষিত অ্যানিমেটেড ফিল্ম ‘জুটোপিয়া ২’ এর গ্র্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়ে গেল। ১৩ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত এল ক্যাপিতান থিয়েটারে বসেছিল রেড কার্পেটের এই জমকালো অনুষ্ঠান।
প্রিমিয়ার এই শোতে উপস্থিত ছিলেন শাকিরা। সঙ্গে ছিলেন শাকিরার দুই ছেলে মিলান ও সাশা, জেসন বেটম্যান, কে হুই কোয়ান এবং গিনিফার গুডউইনের মতো হলিউড স্টাররা। মজার ব্যাপার, প্রত্যেকেই তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জুটোপিয়ার নতুন জগৎ কেমন তা দেখানোর জন্য।
তবে তোমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। কেননা মুভিটি সিনেমা হলে মুক্তি পেতে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। আগামী ২৬ নভেম্বর বড় পর্দায় দেখতে পাবে ডিজনি অ্যানিমেশন ‘জুটোপিয়া ২’। প্রথম পর্বের সফলতার পর দর্শক যে জুডি হপস ও নিক ওয়াইল্ডকে এবং জুডির নতুন অভিযানে কতটা উত্তেজিত, তা এই গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারের ভিড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এই বছর অ্যানিমেটেড ফিল্মপ্রেমীদের জন্য এটি হতে চলেছে সবচেয়ে বড় উপহার।
এবার গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার কিছুটা অন্যভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে শিশু–কিশোরদের জন্য ছিল ভিন্ন রকমের আয়োজন। প্রিমিয়ার হলে তৈরি করা হয়েছিল জুটোপিয়ার রঙিন ও বৈচিত্র্যময় শহরের আবহ। যেখানে ছিল মুভির সেই আইকনিক গাড়ি, নিক এবং জুডির মাসকটসহ আরও অনেক কিছু। হলিউড তারকারা যে কারণে সপরিবারে এসেছিলেন সেই জুটোপিয়ার জাদুকরি জগৎটিকে তাঁরা যেন বাস্তবেই দেখেছেন।
ট্রেলার ও টিজার দেখে মনে হচ্ছে, জুটোপিয়ার সেই রঙিন ও বৈচিত্র্যময় জগতে ডিটেকটিভ জুডি হপস ও নিক ওয়াইল্ড এবার এক নতুন এবং আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে। প্রথম মুভির মতোই রহস্য, অ্যাকশন ও কমেডির মিশেল দেখা যাবে এই সিকুয়েলে। এবার শুধু শহরের নিরাপত্তা নয়, সেই সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব নিয়েও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। প্রথম চলচ্চিত্রের মতো এই সিকুয়েলেও রয়েছে রোমাঞ্চকর সব অ্যাডভেঞ্চার এবং মজার সব সংলাপ।
সিকুয়েলটি পরিচালনা করেছেন জ্যারেড বুশ ও বায়রন হাওয়ার্ড। যাঁরা প্রথম জুটোপিয়া মুভিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গল্পটা লিখেছেন ফিল জনস্টন ও জ্যারেড বুশ। প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের এই নতুন মুভিতে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চমক। এবার জুডি ও নিক শুধু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এমনটা না; বরং এতে দেখা মিলবে নতুন নতুন দারুণ কিছু চরিত্র। পরিচালকেরা জানিয়েছেন, প্রথম মুভির চেয়ে এই পর্বটি আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে।
মুভিতে জুডি হপসের কণ্ঠ দিয়েছেন জেনিফার গুডউইন এবং নিক ওয়াইল্ডের জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন জেসন বেটম্যান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন খ্যাতিমান অভিনেতারা। যাঁদের মধ্যে আছেন ‘ব্যাক টু দ্য ফিউচার’ খ্যাত মাইকেল জে ফক্সও।
রেড কার্পেটে উপস্থিত তারকাদের মতে, ‘জুটোপিয়া ২’ শুধু শিশুরাই নয়, প্রাপ্তবয়স্কদেরও মন ছুঁয়ে যাবে। অভিনেতা–অভিনেত্রীরা সবাই বলেছেন, মুভিটির বার্তা যেমন গভীর, তেমনি এর কমেডি ও অ্যাকশন দারুণ উপভোগ্য। প্রিমিয়ার শোতে দেখা যায়, শাকিরা তাঁর ছেলেদের সঙ্গে জুটোপিয়ার জগৎ দেখে খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। মুভিটি যে সবার জন্য তৈরি, সে কথাই বারবার উঠে এসেছে তারকাদের কথায়। মুভিটি বন্ধুত্ব, বৈচিত্র্য এবং সাহস নিয়ে এমন একটি বার্তা দেবে, যা পরিবারের সবাই একসঙ্গে উপভোগ করতে পারবে।
বক্স অফিস রিপোর্ট জানিয়েছে, ‘জুটোপিয়া ২’ প্রথম সপ্তাহ শেষে আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে ১২৫ মিলিয়ন ডলার। ৯ বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম জুটোপিয়া মুভিটি প্রথম সপ্তাহে আয় করেছিল মাত্র ৭৫ মিলিয়ন ডলার। যদিও এর সঙ্গে বক্স অফিসে পাল্লা দেবে এক সপ্তাহ আগে মুক্তি পেতে যাওয়া ‘উইকেড: ফর গুড’ মুভি। তবে মুভি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দুটি মুভিই পরিবারগুলোকে হলে টানার মাধ্যমে একে ওপরকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে এবং বক্স অফিসে সাফল্য আনবে।