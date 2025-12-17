আসছে ওয়ান পাঞ্চ ম্যান: সিজন ৩
সাইতামার কথা মনে আছে তো? হ্যাঁ, সেই হিরো, যার এক ঘুষিই যথেষ্ট যেকোনো ভিলেনকে পরাস্ত করার জন্য। প্রায় সাত বছরের দীর্ঘ বিরতির পর অবশেষে আবার দেখা মিলেছে জনপ্রিয় অ্যানিমে ওয়ান পাঞ্চ ম্যান–এর নতুন সিজনের। সাইতামা নামের এই সাধারণ মানুষটি কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে তার কোনো লড়াইয়েই চ্যালেঞ্জ আসে না। এই অতুলনীয় শক্তিই তার জন্য একঘেয়েমির কারণ। এই সিজনে কি সে তাকে হারানোর মতো কোনো ভিলেনকে খুঁজে পাবে? জানতে সিজন–৩–এর নতুন পর্বগুলো দেখতে পারো প্রতি রবিবার, যা ডিসেম্বর মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত চলবে। সিরিজটি ডিজনি প্লাস, নেটফ্লিক্স ও ক্রাঞ্চিরোলে দেখা যাবে। মোট ১২টি পর্ব থাকছে এই সিজনে। যদিও প্রথম সিজনের মতো অ্যানিমেশনের মানে একটু ঘাটতি রয়েছে। তবু নির্মাতারা আবার আগের জায়গায় ফিরতে চেষ্টা করছেন। আশা করা যায় সিজনের শেষটা সবার ভালো লাগবে।