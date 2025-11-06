ম্যারাডোনার আইকনিক জার্সি পরে মঞ্চ মাতালেন লিনকিন পার্কের নতুন ভোকালিস্ট এমিলি
আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে তখন হ্যালোউইনের রাত। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় রক ব্যান্ড লিনকিন পার্কের গান শোনার অপেক্ষায় কয়েক হাজার শ্রোতা। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর মূল মঞ্চে চলছে কাউন্টডাউন। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলছে ত্রেস, দোস, উনো। আর সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে মঞ্চে উঠলেন লিনকিন পার্ক ব্যান্ডের সদস্যরা। কিন্তু দর্শকেরা চমকে গেলেন একটু পর, যখন মঞ্চে এলেন ব্যান্ডের সহ-ভোকালিস্ট এমিলি আর্মস্ট্রং। তাঁকে দেখে মুহূর্তেই যেন কনসার্টের উল্লাস কয়েক গুণ বেড়ে গেল।
কারণ, এমিলি পরে এসেছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনার সেই আইকনিক জার্সি। ম্যারাডোনার নীল রঙের ১০ নম্বর জার্সি পরে এমিলি শুরু করলেন ‘সামহয়্যার আই বিলং’ গানটি। দর্শকদের উল্লাস আর চিৎকার ছিল দেখার মতো। মুহূর্তেই এমিলির এই লুক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সারা বিশ্বের আর্জেন্টাইন ভক্তরা এমিলির ফুটবলের জাদুকরের প্রতি ভালোবাসার প্রশংসা করেন। ব্যাপকভাবে শেয়ার করেন মুহূর্তটির ছবি ও ভিডিও।
আর্জেন্টিনার ১৯৯৪ সালের অ্যাওয়ে (নীল) জার্সিটি ছিল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার খেলা শেষ বিশ্বকাপের জার্সি। গাঢ় নীল রঙের এই জার্সিটির ওপর কালো নকশা করা। অ্যাডিডাসের ডিজাইন করা এই জার্সিটি সারা বিশ্বেই জনপ্রিয়।
লিনকিন পার্ক ২০০০ সালে তাদের প্রথম অ্যালবাম ‘হাইব্রিড থিওরি’ প্রকাশের পর থেকেই রকপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্যান্ডটির স্বর্ণযুগ ছিল ২০১৭ সাল পর্যন্ত। অসংখ্য অ্যালবাম ও ট্যুরের মাধ্যমে সারা বিশ্বের শ্রোতাদের প্রিয় হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু ২০১৭ সালে তাদের সবশেষ অ্যালবাম প্রকাশের মাত্র দুই মাসের মাথায় প্রধান ভোকালিস্ট চেস্টার চার্লস বেনিংটনের মৃত্যুর পর থমকে ছিল লিনকিন পার্ক। ফলে দীর্ঘ সাত বছর তাদের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। অবশেষে সঙ্গী হারানোর সেই শোক কাটিয়ে গিস্টারিস্ট ব্র্যাড ডেলসন, জো হান ও বেজিস্ট ফোনিক্সসহ ব্যান্ডের অন্য সদস্যরা আবার একসঙ্গে মঞ্চে ফিরেছেন।
গত বছর সেপ্টেম্বরে লিনকিন পার্কে ভোকালিস্ট হিসেবে যোগ দেন ডেড সারা ব্যান্ডের প্রধান ভোকালিস্ট এমিলি আর্মস্ট্রং। ব্যান্ডের সহপ্রধান ভোকালিস্ট মাইক শিনোডার সঙ্গে গাইছেন এমিলি।
২০১৭ সালের পর গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর লিনকিন পার্কের প্রথম পাবলিক শো অনুষ্ঠিত হয় লস অ্যাঞ্জেলেসের কিয়া ফোরামে। এই শো দেখে সমালোচকেরাও মুগ্ধ। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে লেখা হয়, নতুন ভোকালিস্ট এমিলির কণ্ঠ ব্যান্ডটির প্রয়াত প্রধান ভোকালিস্ট চেস্টার চার্লস বেনিংটনের মতোই। ফলে লিনকিন পার্কের পুরোনো গানের স্বাদের সঙ্গে এটি চমৎকারভাবে মানিয়ে যায়। ভ্যারাইটি ম্যাগাজিন বলছে, কনসার্টে উপস্থিত ১৭ হাজার শ্রোতা স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এমিলিকে তারা নতুন ভোকালিস্ট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তখন থেকে ওয়ার্ল্ড ট্যুর শুরু করেছে লিনকিন পার্ক, যা এখনো চলছে।