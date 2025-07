আগামীর বিটিএস কে

২০১৮ সালে কেকিউ এন্টারটেইনমেন্ট থেকে আত্মপ্রকাশ করে আট সদস্যের ব্যান্ড এটিজ। শুরু থেকেই কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনা হওয়ায় কোরিয়ান গণমাধ্যম তাদের ‘পারফরম্যান্স কিংস’ উপাধি দিয়েছিল।

থিয়েট্রিক্যাল স্টাইল, দৃশ্যায়ন আর রহস্যময় ন্যারেটিভ কে–পপ পেরিয়ে যেন ‘সিনেমাটিক ইউনিভার্স’-এ নিয়ে গেছে তাদের পারফরম্যান্স। ‘সে মাই নেইম’ (Say My Name), ‘ওয়েভ’ (Wave), ‘ওয়ান্ডারল্যান্ড’ (Wonderland) কিংবা ‘গেরিলা’ (Guerrilla) গানগুলোতে মিউজিকের পাশাপাশি চিত্রনাট্যও সাড়া ফেলেছে।