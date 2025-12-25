‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর
স্ট্রিমিং যুগের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস (Stranger Things) প্রায় ১০ বছর পর এবার শেষ হতে চলেছে। সিরিজের শেষ সিজন স্ট্রেঞ্জার থিংস ফাইভ, মোট ৮টি পর্বে মুক্তি পাচ্ছে তিন ধাপে। এর প্রথম ৪টি পর্ব ২৬ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে প্রিমিয়ার হয়েছে। বাকি ৩টি পর্ব, অর্থাৎ ৫ থেকে ৭ আগামী ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে মুক্তি পাবে। আর ৩১ ডিসেম্বর নিউ ইয়ার্স ইভে দেখা যাবে শেষ পর্বটি। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডাফার ব্রাদার্স জানিয়েছে, সিজন ফাইভ হতে চলেছে এই সিরিজের সবচেয়ে ভয়ানক অধ্যায়। চতুর্থ সিরিজ শেষে হকিন্স সিটি যেভাবে ‘আপসাইড ডাউনের’ কবলে পড়েছে, তাতে এই সিজনে একটা বিশাল লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখন ফ্যানরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এল এবং তার দল কি পারবে হকিন্সকে আবার আগের রূপে ফেরাতে এবং পছন্দের চরিত্রগুলোর মধ্যে কে বেঁচে থাকবে আর কে মারা যাবে। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টার নিয়ে বেশ কিছু থিয়োরি বের হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই।