আমি যেভাবে সওয়ার হলাম মহীনের ঘোড়ায় 

কলেজে উঠলাম। ভাইয়াই আবার পরিচয় করাল মহীনের ঘোড়াগুলির সঙ্গে।

‘এ কী যে কাণ্ড, এ কী যে কাণ্ড! এ কী কাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড শূন্য লাগে! তুমি ছাড়া শূন্য লাগে।’

‘রাবেয়া কি রোখসানা, ঠিক তো মনে পড়ে না...অস্থির এ ভাবনা শুধু করে আনাগোনা।’

মাত্র এই দুটি গান আমার মগজে স্থান করে নিতে পারল সে দফা। মনে তো নয়ই।

মনের ভেতরে তখন চলছে—

‘Yesterday, all my troubles seemed so far away...’

বা

‘Bright are the stars that shine, dark is the sky...i know this love of mine will never die...’

কিংবা

‘waiting, waiting, waiting for the sun...’

অথবা

‘And if a double-decker bus, crashes into us...to die by your side is such a heavenly way to die...’

বিটলসকে জিউসের ওপরে স্থান দিই তখন। দ্য স্মিথসের গান শুনলে দুনিয়াটা তুচ্ছ মনে হয় (এখনো হয়) আর জিম মরিসন নিয়ে অবসেসড। চুলই রেখেছিলাম অমন কাঁধ পর্যন্ত। নাজিম ভাই (লেখক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন) জিম মরিসনকে নিয়ে একটা বই অনুবাদের ঘোষণা দেওয়ার পর বইটা কবে আসবে জানতে প্রতি মাসেই ওনাকে আমাদের বাড়ির ল্যান্ডফোন থেকে কল দিয়ে বিরক্ত করি।