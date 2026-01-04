যত সিনেমা ২০২৬-এ
সিনেমা দেখতে কে না ভালোবাসে? বড় বড় সিনেমা মুক্তির আগে উত্তেজনা থাকে ভক্তদের মধ্যে। পছন্দের অভিনেতাকে পছন্দের গল্পে বড় পর্দায় দেখার মজা অন্য রকম। আর সে অনুযায়ী যেন পরিকল্পনা করে রাখতে পারো, সে জন্য চেষ্টার কমতি থাকে না সিনেমার কারিগরদের। হলিউডের লোকজন তো এককাঠি সরেস, এক-দুই বছর আগে থেকেই ঘোষণা দিয়ে রাখে, সিনেমা আসছে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা রাখতে পারো। আগামী বছর যে সিনেমাগুলো দেখা যাবে বড় পর্দায়, সেগুলো জেনে নাও এখনই।
সুপার মারিও গ্যালাক্সি—৩ এপ্রিল
ক্রিস প্র্যাট, অ্যানা টেইলর–জয়, জ্যাক ব্ল্যাক
বিখ্যাত গেম সিরিজ ‘সুপার মারিও’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘সুপার মারিও ব্রোস’। শিশুদের জন্য তৈরি করা হলেও অ্যানিমেটেড সেই সিনেমা মন জয় করে নিয়েছিল সবার। সেই একই চরিত্রদের নিয়ে আগামী এপ্রিল মাসে মুক্তি পেতে চলেছে এর সিকুয়েল ‘দ্য সুপার মারিও গ্যালাক্সি মুভি’। মারিও আর লুইজি দুই ভাইয়ের সঙ্গে প্রিন্সেস পিচ তো থাকছেই। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রিন্সেস রোজালিয়া। যাতে কণ্ঠ দেবেন ‘ক্যাপ্টেন মার্ভেল’খ্যাত ব্রি লারসন। এ ছাড়া ভিলেন বাউজার আর তার ছেলে বাউজার জুনিয়র তো থাকছেই।
মাইকেল—২৪ এপ্রিল
জেফার জ্যাকসন
মৃত্যুর ১৬ বছর পর এসেও এখনো সমান জনপ্রিয় এক নাম মাইকেল জ্যাকসন। সেই মাইকেল জ্যাকসনকে পর্দায় আনার কথা ভাবা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো জটিলতায় আটকে গেছে তা। সবচেয়ে বড় শঙ্কায় ছিল তাঁকে ঠিকমতো পর্দায় তুলে আনা। অবশেষে মাইকেল জ্যাকসনের ভাগনে জেফার জ্যাকসন তাঁকে তুল আনছেন পর্দায়। আগামী ২৪ এপ্রিল মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিনেমাটি। মুক্তির আগেই অস্কারের দৌড়ে এই সিনেমাকে এগিয়ে রাখছেন অনেক সিনেমাপ্রেমী।
দ্য ম্যান্ডেলোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু—২২ মে
পেদ্রো প্যাসক্যাল
২০১৯ সালের পর আবারও বড় পর্দায় আসতে চলেছে ‘স্টার ওয়ার্স’। মূলত ‘স্টার ওয়ার্স: দ্য রাইজ অব স্কাইওয়াকার’ সিনেমার বাজে পারফরম্যান্সের পর সিনেমাজগৎ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল স্টার ওয়ার্স ফ্র্যাঞ্চাইজ। বরং ডিজনি প্লাসে টানা কয়েকটি হিট সিরিজ দিয়ে নিজেদের পথ খুঁজে নিয়েছে তারা। জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ‘দ্য ম্যান্ডেলোরিয়ান’-এর ইতি টানা হবে এই সিরিজ দিয়ে।
টয় স্টোরি ৫—১৯ জুন
টম হ্যাঙ্কস, টিম অ্যালেন
শৈশবের ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি নাম টয় স্টোরি। অ্যানিমেশন সিনেমাজগতের ভোল পাল্টে দেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজের পঞ্চম কিস্তি আসতে চলেছে জুনে। এবার খেলনারা সরাসরি মুখোমুখি হবে প্রযুক্তির। আধুনিক যুগে এসে খেলনারা কীভাবে টিকে থাকবে ভিডিও গেমের সামনে, সেটাই দেখা যাবে এই কিস্তিতে।
দ্য ওডিসি—জুলাই ১৭
পরিচালক: ক্রিস্টোফার নোলান
ক্রিস্টোফার নোলান মানেই বিশেষ কিছু। সিনেমাজগতে পা দেওয়ার পর থেকে দর্শকদের বিন্দুমাত্র হতাশ করেননি তিনি। প্রতি সিনেমাতেই যেন নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন। এবার দর্শকদের সামনে ফিরেছেন হোমারের মহাকাব্য ‘ওডিসি’ নিয়ে। ট্রোজান যুদ্ধের পর ইথাকার রাজা গ্রিক বীর ওডিসিউসের ঘরে ফেরার কাহিনি হোমার তুলে এনেছিলেন কবিতার আকারে। সেই গল্প নোলান তুলে আনবেন সিনেমায়। ঘোষণা দেওয়ার দিন থেকে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দর্শকেরা। নোলান নিজের ম্যাজিক কীভাবে দেখান পর্দায়। সেই উত্তর পাওয়া যাবে ১৭ জুলাই।
স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে— জুলাই ৩১
টম হল্যান্ড, জেনডায়া
মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স এই বছর বড় পর্দায় ফিরছে স্পাইডার-ম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। শেষ যেবার স্পাইডার-ম্যানকে দেখা গিয়েছিল পর্দায়, তখন নিজের পরিচয় হারিয়ে শূন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই শূন্য পরিচয় থেকে আবারও নিজেকে খুঁজে পাওয়ার লড়াইয়ে নামবেন পিটার পার্কার। সেই গল্প থাকবে এবারের কিস্তিতে। মজার ব্যাপার হলো মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি সিনেমায় দেখা যাবে টম হল্যান্ড ও জেনডায়াকে। জুলাই-আগস্ট মাসজুড়ে সিনেমা হলজুড়ে থাকবেন টম হল্যান্ড আর জেনডায়া জুটি।
ডুন: পার্ট থ্রি—ডিসেম্বর ১৮
টিমোথি শ্যালামে, জেনডায়া
হ্যাঁ, এই সিনেমাতেও জেনডায়া। টিভি সিরিজ আর সিনেমা মিলিয়ে বছরের প্রায় পুরোটা সময়েই কোনো না কোনো চরিত্রে পর্দায় উপস্থিত থাকবেন জেনডায়া। তবে গল্পটা জেনডায়ার নয়, বরং পল অ্যাট্রেডিসের। রাজার সন্তান সব হারিয়ে কীভাবে বিপ্লবের জন্ম দেন, সেই গল্প বলা হয়েছে ডুনে। ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্টের বিখ্যাত বই ‘ডুন’ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিন সিনেমার সিরিজ তৈরি করেছেন পরিচালক ডেনিস ভিলেনুভ। আগের দুই কিস্তি বের হয়েছিল যথাক্রমে ২০২১ ও ২০২৪ সালে। প্রথমে রাজি না হলেও সিনেমার জনপ্রিয়তা দেখে তৃতীয় কিস্তিতে রাজি হয় ওয়ার্নার ব্রাদার্স। বছরের একদম শেষ মুহূর্তে এসে গল্পের ইতি টানবেন পরিচালক ভিলেনুভ।
অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে—ডিসেম্বর ১৮
রুসো ব্রাদার্স
কথায় আছে, প্রধান অতিথি আসেন সবার শেষে। পুরো বছরের ইতি টানতে ১৮ ডিসেম্বরে আসবে ‘অ্যাভেঞ্জার্স’। ইতিমধ্যে প্রথম ট্রেইলারও মুক্তি পেয়ে গেছে। স্টিভ রজার্স চরিত্রে ফিরছেন ক্রিস ইভানস। ডক্টর ডুম চরিত্রে ফিরছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, ক্রিস হেমসওর্থ ফিরছেন থর হিসেবে। রীতিমতো সবাই আবারও এক ছাদের নিচে ফিরছে নতুন এক শক্তিকে পরাস্ত করতে। সেই শক্তির নাম ডক্টর ডুম। ‘ইনফিনিটি ওয়ার’ ও ‘এন্ডগেমের’ পর আবারও পরিচালকের চেয়ারে ফিরছেন রুশো ব্রাদার্স। বছরের শেষটা হবে তাই ‘অ্যাভেঞ্জার্সের’ সঙ্গেই।
বলা বাহুল্য, এ সিনেমার তালিকা অনুযায়ীই যেসব সিনেমা মুক্তি পাবে, তা কিন্তু নয়। বরং সিনেমা মুক্তির দিন–তারিখ বদলে যেতে পারে যেকোনো সময়। বিশেষ করে ‘ডুমসডে’ ও ‘ডুনের’ মতো বড় বাজেটের সিনেমা এক দিনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। কিন্তু এখন পর্যন্ত সিনেমাগুলোর মুক্তির তারিখ এগুলোই।