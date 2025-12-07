বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল এখন দুবাইয়ের সিয়েল টাওয়ার

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল এখন দুবাইয়ের সিয়েল টাওয়ার
বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনগুলোর অনেকগুলোই দুবাইয়ে। ভবনগুলো এত উঁচু, যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। এবার দুবাইয়ে চালু হলো বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল সিয়েল টাওয়ার। নকশা করার সময় একে সবচেয়ে উঁচু হোটেল হিসেবে তৈরি করার কথা ভাবা হয়নি। তবে বানানোর পর কাকতালীয়ভাবে এটি হয়ে উঠেছে সবচেয়ে উঁচু হোটেল। বেশ কয়েকবার এর নকশা পাল্টেছে। একপর্যায়ে তৈরি হয়েছে ৩৭৭ মিটার উঁচু এই টাওয়ার। দুবাই মারিনার এই হোটেলের মূল কাঠামো তৈরি হয়েছে কাচ আর ইস্পাত দিয়ে।
প্রকল্পটি নির্মাণ করেছে দ্য ফার্স্ট গ্রুপ। এর প্রধান নির্বাহী রব বার্নস সিএনএনকে বলেছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন দারুণ কিছু বানাতে। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু হোটেল বানিয়ে ফেলবেন, সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল। অপ্রত্যাশিত বলার কারণ, এটি বানানোর জন্য জায়গাটা তেমন বড় ছিল না। পুরো টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে মাত্র ৩ হাজার ৬০০ বর্গমিটার জায়গায়। দুবাইয়ের হিসেবে এটা একেবারেই ছোট্ট প্লট। স্থপতি ইয়াহিয়া জান তাই বুদ্ধি খাটিয়ে ‘ছোট জায়গায় বড় স্বপ্ন’ এঁকেছেন।
এই দুবাইয়ের অনেক হোটেল লবির মতো বিশাল বিস্তৃতি নেই। ছোট জায়গায় যত্ন করে তৈরি হয়েছে এর লবি। টাওয়ারের ওপরে অবশ্য দৃশ্য বদলে গেছে। কারণ, যত ওপরে ওঠা হবে, দূর দিগন্ত তত বেশি দেখা যাবে। ৮২ তলার এই হোটেলে থাকার জন্য আছে ১ হাজার ৪টি ঘর। দুবাইয়ের বিশাল রিসোর্ট বা সুইটগুলোর তুলনায় ঘরগুলো একটু ছোট। অবশ্য এই ঘরগুলোর জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে দুবাই মারিনা, পাম জুমেইরা আর বিস্তৃত আরব উপসাগর।
এই টাওয়ারের সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো মাঝখানে তৈরি বিশাল ফাঁকা জায়গা। যাকে বলা হচ্ছে ‘সুইয়ের চোখ’। সৌন্দর্যের কথা ভেবে এমন নকশা তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে বাতাসের চাপ সামলানোর জন্য দারুণ ইঞ্জিনিয়ারিং এটি। অনেক উঁচু ভবনে বাতাসের চাপ তীব্র হয়। সেই চাপ কমানোর জন্য স্থপতি ইয়াহিয়া খান মাঝখানে খোলা রেখেছেন। যেন বাতাস ভেদ করে চলে যেতে পারে।
প্রতি ছয় থেকে আটতলা পরপর এই হোটেলে আছে ছোট ছোট অ্যাট্রিয়াম। যেখানে গাছপালা, আলো আর খোলা জায়গা রাখা আছে। ইয়াহিয়া জান একে বলেছেন ‘উল্লম্ব পার্ক’। আকাশচুম্বী ভবনকে ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। এভাবে জিম, রেস্টুরেন্টের ভিড় সামলানো হবে।
এই হোটেলের আরেকটি মূল আকর্ষণ হলো ৭৬ তলার স্কাইপুল। সাঁতারের জন্য খুব বড় না। কিন্তু পানি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন মনে হয় সোজা আকাশে মিশে যাচ্ছে। এর ওপরে আছে ৭৪, ৭৬ ও ৮১ তলায় তিনটি রেস্তোরাঁ। খেতে খেতে চারপাশের বিশাল এলাকা দেখা যাবে এখানে।
এখন কত দিন এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু হোটেলের সুনাম ধরে রাখবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। কারণ, দুবাই উঁচু ভবনের ক্ষেত্রে নিজের রেকর্ড ভাঙতে দেরি করে না।
