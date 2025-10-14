ইতিহাসে একাধিকবার নোবেলজয়ী যাঁরা

ইতিহাসে একাধিকবার নোবেলজয়ী যাঁরা
নোবেল পুরস্কার বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কারগুলোর একটি। প্রতিবছর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্ব, সাহিত্য, শান্তি এবং অর্থনীতি—এই ছয় ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
১৯০১ থেকে শুরু করে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অফিশিয়াল নোবেল কমিটির তথ্য অনুযায়ী, মোট ৯৮৫ ব্যক্তি ও সংস্থা মিলে ১ হাজার ২১টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই একবারই নোবেল জয় করেছেন। তবে ইতিহাসে কিছু ব্যতিক্রম আছেন, যাঁরা একাধিকবার এই সম্মান অর্জন করেছেন।
এ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ ব্যক্তি এবং দুটি সংস্থা একাধিকবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।
একাধিকবার নোবেলজয়ী যাঁরা
১. মেরি কুরি
মেরি কুরি ইতিহাসের এক অনন্য নাম। ১৯০৩ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য (স্বামী পিয়েরে কুরি এবং হেনরি বেকারেলের সঙ্গে যৌথভাবে)। এরপর ১৯১১ সালে তিনি আবার নোবেল পান রসায়নে। বিশুদ্ধ রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কারের জন্য। তিনি একমাত্র নারী, যিনি বিজ্ঞানের ভিন্ন দুটি ক্ষেত্রে, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
২. লিনাস পাউলিং
লিনাস পাউলিং ১৯৫৪ সালে রসায়নে নোবেল পান রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য। পরে ১৯৬২ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল জয় করেন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রচেষ্টার জন্য। তিনি ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে এককভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
৩. জন বারডিন
জন বারডিন ১৯৫৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের জন্য। এরপর ১৯৭২ সালে আবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান অতিপরিবাহিতার (সুপারকন্ডাক্টিভিটি) তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য। তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পদার্থবিজ্ঞানে দুবার নোবেল পেয়েছেন।
৪. ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার
স্যাঙ্গার ১৯৫৮ সালে রসায়নে নোবেল পান ইনসুলিন অণুর গঠন নির্ধারণের জন্য। ১৯৮০ সালে আবারও তিনি রসায়নে নোবেল পান। এবার ভাইরাসের নিউক্লিওটাইড ধারা বা ডিএনএ সিকুয়েন্সিং উদ্ভাবনের জন্য। তিনি ছিলেন রসায়নে দুবার নোবেলজয়ী প্রথম বিজ্ঞানী।
৫. কার্ল ব্যারি শার্পলেস
২০০১ সালে শার্পলেস রসায়নে নোবেল পান কাইরালি-অণুঘটিত জারণ বিক্রিয়ার জন্য। এরপর ২০২২ সালে তিনি আবার রসায়নে নোবেল পান ক্লিক কেমিস্ট্রি ও বায়ো–অর্থোগোনাল কেমিস্ট্রির উন্নয়নের জন্য। স্যাঙ্গারের পর তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি রসায়নে দুবার নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন।
একাধিক নোবেলজয়ী প্রতিষ্ঠান
১. ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেড ক্রস
মানবতার সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার কারণে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেড ক্রস তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে নোবেল জয় করে প্রতিষ্ঠানটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানবিক সহায়তা ও আহতদের চিকিৎসা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ভূমিকা রাখে।
২. জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)
বিশ্বব্যাপী শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত মানুষের সহায়তায় অসাধারণ অবদানের জন্য সংস্থাটি ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে।
এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে চলছে নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি, অর্থনীতিতের সর্বোচ্চ সম্মাননার প্রতীক হিসেবে এই পুরস্কারটি টিকে আছে।
গতকাল ২০২৫ সালের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা শেষ হয়েছে। এ বছর এমন কেউ নেই, যিনি দুবার নোবেল পেয়েছেন। তবে সামনে আবারও এদের মধ্যে কারো নোবেল পাওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না।
সূত্র: নোবেলপ্রাইজ ডট ওআরজি