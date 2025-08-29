পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্র্যাকের ইকোনমিকস ক্লাবের আয়োজন

পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্র্যাকের ইকোনমিকস ক্লাবের আয়োজন
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইকোনমিকস ক্লাব বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করেছে। যার শিরোনাম ‘নিজ দেশে নেতৃত্বের বিকাশ: তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন প্রজন্ম গঠন’। ২৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা এবং তরুণ শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন। ৪০ বিলিয়ন ডলারের এই খাতকে কীভাবে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন প্যানেলিস্টরা।
প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন শেলটেক গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানভীর আহমেদ, সায়েম গ্রুপের ডিরেক্টর আবরার এইচ. সায়েম, অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের ডিরেক্টর আবরার এ. খান এবং লিথি গ্রুপের ডিরেক্টর লিথি এম. মহিউদ্দিন। সঞ্চালনা করেন ব্র্যাকের সিনিয়র লেকচারার সিফাত ইসলাম ইশতি।
প্যানেলে বক্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, তরুণদের অংশগ্রহণ, উদ্ভাবন এবং নতুন নীতিগত সংস্কারের মাধ্যমে এই রূপান্তর করা সম্ভব। শেল্টেক্ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানভীর আহমেদ বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির সময়েও কর্মী ছাঁটাই না করায় পরে তাঁর প্রতিষ্ঠান ২৮০ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে। তিনি আরও জানান, বিদেশি পেশাজীবীদের পেছনে প্রতিবছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়, যা কমাতে দেশীয় স্নাতকদের দক্ষতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করা জরুরি।
অন্য বক্তারা শিক্ষার্থীদের সাপ্লাই চেইন, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, রপ্তানি কৌশল এবং ডিজিটাল টুলসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, এই শিল্পে কেবল সাধারণ চাকরি নয়, বরং অর্থনীতি ও প্রযুক্তি স্নাতকদের জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে।
সেমিনারে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়তে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বলা হয়, বিদেশি নির্ভরতা কমাতে তারা যেন এই খাতকে নিজেদের নেতৃত্ব বিকাশের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে বলে তাঁরা আশা করেন।