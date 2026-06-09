ব্যর্থ হবে ব্রাজিল, চ্যাম্পিয়ন কোন দল

অর্থনীতিবিদদের জরিপ
ব্যর্থ হবে ব্রাজিল, চ্যাম্পিয়ন কোন দল
বার্তা সংস্থা রয়টার্স বিশ্বকাপ উপলক্ষে এক মজার বিশেষ জরিপ চালায়। সেই জরিপে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে স্পেনকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নিতে পারে ফ্রান্স। অন্যদিকে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার সবচেয়ে ব্যর্থ দল হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জরিপে অংশ নেওয়া অর্থনীতিবিদেরা মজা করে বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের জটিল অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতির হিসাব মেলানোর চেয়েও ফুটবলের ভবিষ্যদ্বাণী করা অনেক বেশি কঠিন কাজ।
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, জ্বালানিসংকট ও মুদ্রাস্ফীতির মতো কঠিন সব অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে দিনরাত কাজ করতে হয় বিশেষজ্ঞদের। এই জরিপে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মহাদেশের ১৬০ জন অর্থনীতিবিদ অংশ নেন।
এবার হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোজুড়ে ৪৮টি দলের অংশগ্রহণে মোট ১০৪টি ম্যাচের একটি বিশাল টুর্নামেন্ট। তিনটি দেশ মিলে যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করার ঘটনা এটাই প্রথম। মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত চলা এই জরিপে অংশ নেওয়া ৩৫ শতাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন ফ্রান্স তৃতীয় বিশ্বকাপ জিতবে। অন্যদিকে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে রানার্সআপ হওয়ার দৌড়ে রয়েছে স্পেন।
যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়, তবে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম এক অনন্য ইতিহাস গড়বেন। ১৯৩৮ সালে ইতালির ভিত্তোরিও পোজোর পর তিনি হবেন বিশ্বের দ্বিতীয় কোচ, যিনি দুটি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাবেন। এর চেয়েও বড় কথা, তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ১৯৯৮ সালে একজন খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার পর এবার কোচ হিসেবেও দ্বিতীয়বারের মতো এই গৌরব অর্জন করার কীর্তি গড়বেন।
বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড—এই তিনটি দলও অর্থনীতিবিদদের করা সেরা পাঁচ ফেবারিটের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে ফ্রান্সের এগিয়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন লন্ডনের আরবিসি ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ক্যাথাল কেনেডি।
কেনেডি বলেন, ‘২০২২ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরে যাওয়ার যে দুঃখ ফরাসিদের মনে তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে এবার শিরোপা জেতার জন্য দলটি সব দিক থেকে প্রস্তুত। গত বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা অভিজ্ঞ ফুটবলারদের অনেকেই এবারও এই স্কোয়াডে আছেন। যাঁরা বর্তমানে নিজেদের ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন। এর পাশাপাশি পিএসজি ক্লাবের কিছু দারুণ প্রতিভাবান তরুণ তারকার ফ্রান্স দলটিকে আরও বেশি শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।’
সবচেয়ে বড় কথা, এই টুর্নামেন্টে ফরাসিরা তাদের সেরা তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে একদম ফুরফুরে মেজাজে ও ক্লান্তিহীন অবস্থায় পাচ্ছে। মাত্রই তিনি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে আরও একটি অবিশ্বাস্য ও সফল মৌসুম শেষ করেছেন। এমবাপ্পে অর্থনীতিবিদদের ভোটে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের গোল্ডেন বল এবং সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুট উভয় পুরস্কার জেতার লড়াইয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে।
ভোটে তিনি অল্পের জন্য পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেইনকে। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে নিজের ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে থেকে এক মৌসুমে রেকর্ড ৬১টি গোল করে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জিতে নেওয়া সত্ত্বেও জরিপে এমবাপ্পের জনপ্রিয়তার কাছে কেইনকে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে।
চলতি বিশ্বকাপে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হ্যারি কেইন দুজনের সামনেই রয়েছে ফুটবল ইতিহাসের এক মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ। বিশ্বকাপে এমবাপ্পের গোল এখন পর্যন্ত ১২টি। আর হ্যারি কেইনের ৮টি। তাঁরা দুজনেই এখন লিওনেল মেসির ১৩টি বিশ্বকাপ গোলের রেকর্ড ছোঁয়ার কাছাকাছি। শুধু তা–ই নয়, তাঁদের মূল লক্ষ্য এখন জার্মানির কিংবদন্তি স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোসার করা সর্বকালের সর্বোচ্চ ১৬ গোলের অবিশ্বাস্য রেকর্ডটি ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়া।
জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৭৩ শতাংশ অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেছেন, তাঁরা কোনো জটিল গাণিতিক হিসাবের চেয়ে নিজেদের মনের অনুমান ওপর ভরসা করেই সম্ভাব্য বিজয়ী দল বেছে নিয়েছেন। জোহানেসবার্গের অর্থনীতিবিদ শ্যানন বোল্ড রসিকতা করে বলেন, ‘আসল অর্থনৈতিক পূর্বাভাসের মতোই এবারের বিশ্বকাপের ফল অনুমান করতে গিয়েও আমাদের মন যা বলেছে, আমরা সেটাই করেছি।’
তবে সবাই কিন্তু এমনটা করেননি। প্রায় ২০ শতাংশ অর্থনীতিবিদ নিখুঁত ডেটা, পরিসংখ্যান ও গাণিতিক সমীকরণ মিলিয়েই তাঁদের বিজয়ী দলের তালিকাটি তৈরি করেছেন। অন্যদিকে ৮ শতাংশ ছিলেন স্রেফ ভালোবাসার টানে জাপান, মেক্সিকো বা মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু ডেটা আর মনের অনুমান সব হিসাবের শেষেই ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দল ব্রাজিলের জন্য উঠে এসেছে এক চরম হতাশাজনক চিত্র।
ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ব্রাজিলের দায়িত্ব নিলেও দলের ওপর সমর্থকদের ভরসা ফিরছে না। জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় এক–তৃতীয়াংশ মানুষই মনে করছেন, পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার সবচেয়ে বড় ব্যর্থ দল হবে। প্রত্যাশার চাপ সামলাতে না পেরে ছিটকে যাওয়ার এই তালিকায় ব্রাজিলের ঠিক পরেই আছে ইংল্যান্ড ও জার্মানি।
তবে এবার বড় চমক দেখাতে পারে নরওয়ে। তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ডের নেতৃত্বে থাকা নরওয়েকে ২১ শতাংশ মানুষ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চমক জাগানো দল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই তালিকায় ১৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নরওয়ের পরেই আছে জাপান।
ভবিষ্যতের উদীয়মান তারকা হিসেবে জরিপে ৪৬ জন ফুটবলারের নাম এলেও সব হিসাবের শীর্ষে আছেন স্পেনের ১৮ বছর বয়সী বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল। আর সেরা গোলরক্ষকের গোল্ডেন গ্লাভ পুরস্কারের দৌড়ে সমানভাবে এগিয়ে আছেন ফ্রান্সের মাইক মাইনিয়া, আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ এবং স্পেনের উনাই সিমন।
মাঠের লড়াইয়ের বাইরে এবার আয়োজকদের জন্য লজিস্টিক বা যাতায়াতব্যবস্থার এক কঠিন পরীক্ষা হতে যাচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হলেও টিকিটের আকাশচুম্বী দাম নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। চড়া মূল্যের টিকিট, হোটেলের চড়া ভাড়া ও যাতায়াত খরচের কারণে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এটিই হতে পারে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্বকাপ।
জরিপে অংশ নেওয়া ৬০ শতাংশের বেশি অর্থনীতিবিদ মনে করেন, ফুটবলে কে কাপ জিতবে, তা অনুমান করার চেয়ে ২০২৬ সালের বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির হিসাব করা অনেক সহজ। তুরস্কের অর্থনীতিবিদ ওজান কান তুর্কমেন বিষয়টি নিয়ে বলেন, ‘আমরা অন্তত এটা তো নিশ্চিতভাবে জানি, এই বিশ্বকাপটি ঠিক কবে শেষ হবে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে চলা বর্তমান জ্বালানিসংকটের শেষ কবে, তা কি কেউ বলতে পারে?’