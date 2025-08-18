বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের রেজিস্ট্রেশন শেষ হবে ২০ আগস্ট

বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের রেজিস্ট্রেশন শেষ হবে ২০ আগস্ট
স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের রোবোটিকসে প্রায়োগিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ১৯৯৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড (আইআরও) আয়োজিত হয়ে আসছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক এই অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব আয়োজনের লাইসেন্স অর্জন করে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দল দক্ষিণ কোরিয়ায় ২টি স্বর্ণপদক, ৪টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছে।
আইআরওর নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এ বছর থেকে বাংলাদেশ পর্ব ‘আইআরও বাংলাদেশ ওপেন’ নামে আয়োজিত হবে। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে একটি নির্দিষ্ট থিমের ওপর ভিত্তি করে রোবট তৈরি করতে হয়। ২০২৫ সালের মূল থিম হলো ‘স্পেস রোবট’, অর্থাৎ এমন রোবট বানাতে হবে, যা মহাকাশের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
১ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। শিক্ষার্থীরা তিনটি গ্রুপে অংশ নিতে পারবে:
১. জুনিয়র লো: প্রথম–চতুর্থ শ্রেণি
২. জুনিয়র হাই: পঞ্চম–ষষ্ঠ শ্রেণি
৩. সিনিয়র: সপ্তম–দ্বাদশ শ্রেণি
এ বছর আইআরও বাংলাদেশ ওপেন অনুষ্ঠিত হবে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর। আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে—ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি, ক্রিয়েটিভ মুভি ও ফিজিক্যাল কম্পিউটিং। এই ক্যাটাগরিগুলোতে ভেন্যুতে স্পেস রোবট দিয়ে সমাধান করা যায়, এমন কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা বা সাব-থিম দেওয়া হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে রোবট তৈরি করতে হবে।
বাংলাদেশ পর্বের এই তিনটি ক্যাটাগরির বিজয়ীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতরা ২৭তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ডকোস্টে অংশ নেবে।
যারা রোবোটিকসে নতুন, তাদের উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ পর্বে ‘রোবোটিকস কুইজ’ নামে একটি বিশেষ ক্যাটাগরি আছে। এটি আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারবে।
আরও জানতে ভিজিট করুন: www.bdro.org। এই আয়োজনে ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।
লেখক: প্রধান রোবোটিকস কোচ, বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড