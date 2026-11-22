ইংরেজি বলতে গিয়ে ভুল হচ্ছে না তো? বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ১৫টি ভুল শব্দ ও বাক্য
বন্ধুদের আড্ডায়, স্কুল-কলেজের করিডরে কিংবা ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের ক্যাপশনে ইংরেজি শব্দ তো আমরা হরহামেশাই ব্যবহার করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমাদের দেশে প্রচলিত এমন অনেক ইংরেজি শব্দ ও বাক্য আছে, যেগুলো আমরা খুব ভাব নিয়ে বলি ঠিকই, কিন্তু বিদেশিদের সামনে বললে তারা ভ্রু কুঁচকে তাকাবে! কারণ, আন্তর্জাতিক ইংরেজিতে এগুলোর অর্থ হয় ভুল, নয়তো একদমই আলাদা।
চলো, এমন ১৫টি মজার ভুল আজ শুধরে নিই, যাতে পরেরবার ইংরেজি বলার সময় আর কোনো ‘অকওয়ার্ড’ পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়!
১. Marketing (মার্কেটিং) মা–বাবার সঙ্গে নিউমার্কেট বা বসুন্ধরা সিটিতে কেনাকাটা করতে যাচ্ছ? ভুলেও বোলো না, ‘I am going for marketing’। কেনাকাটা করাকে ইংরেজিতে বলে Shopping। আর Marketing মানে হলো কোনো পণ্য বা সেবার প্রচার ও বাজারজাতকরণ।
২. Cousin Sister / Cousin Brother (কাজিন সিস্টার/ব্রাদার) খালাতো বোন বা মামাতো ভাই বোঝাতে আমরা প্রায়ই Cousin-এর পেছনে Sister বা Brother জুড়ে দিই। ইংরেজিতে কিন্তু এর কোনো দরকারই নেই! শুধু Cousin বললেই ছেলে বা মেয়ে—দুজনকেই বোঝায়। তাই বলবে, ‘She is my cousin.’
৩. Coacher (কোচার) কোচিং সেন্টারে যিনি পড়ান বা খেলা শেখান, তাঁকে আমরা অনেকেই Coacher বলে ফেলি। এটা একদমই ভুল শব্দ। সঠিক শব্দটি হলো Coach অথবা Tutor।
৪. Good Name (গুড নেম) ‘হোয়াট ইজ ইয়োর গুড নেম?’ আমাদের দেশে কারও নাম জিজ্ঞাসা করার খুব জনপ্রিয় একটি বাক্য। বাংলায় ‘আপনার ভালো নাম কী?’ থেকে এটি এসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে নাম কখনো ‘ভালো’ বা ‘খারাপ’ হয় না! তাই সহজ করে বলবে, ‘What’s your name?’
৫. Out of Station (আউট অব স্টেশন) কেউ শহরের বাইরে বেড়াতে বা কাজে গেলে আমরা বলি, ‘হি ইজ আউট অব স্টেশন’। ব্রিটিশ আমলের রেলস্টেশন বা পুলিশ স্টেশন থেকে কথাটি চালু হয়েছিল। আধুনিক ও আন্তর্জাতিক ইংরেজিতে শহরের বাইরে বোঝাতে বলবে, ‘Out of town’ বা ‘Away from town’।
৬. Pass Out (পাস আউট) ‘আমি স্কুল থেকে পাস আউট করেছি।’ এটা বললে কোনো বিদেশি ভাববে, তুমি স্কুলে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে! কারণ, ইংরেজিতে Pass out মানে হলো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। পড়াশোনা শেষ করা বোঝাতে বলবে, ‘I graduated’ বা ‘I finished school/college’।
৭. Prepone (প্রিপোন) কোনো পরীক্ষা বা অনুষ্ঠানের তারিখ পিছিয়ে গেলে আমরা বলি Postpone। আর এগিয়ে এলে অনেকেই বানিয়ে বলি Prepone! অভিধানে কিন্তু এই শব্দটি খুব একটা চলে না, এটি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের তৈরি। তারিখ এগিয়ে আনা বোঝাতে সঠিক ইংরেজি হলো ‘Bring forward’ বা ‘Move to an earlier date’।
৮. Do the Needful (ডু দ্য নিডফুল) বড়দের অফিশিয়াল ই-মেইলে এই বাক্যটি খুব দেখা যায়। কিন্তু এখনকার ইংরেজিতে এটি বেশ পুরোনো ও অদ্ভুত শোনায়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করতে চাইলে বলবে, ‘Please take the necessary action.’
৯. Revert Back (রিভার্ট ব্যাক) ‘প্লিজ রিভার্ট ব্যাক টু মি’। এখানে Revert মানেই হলো ফিরে আসা বা উত্তর দেওয়া। এর সঙ্গে আবার Back বসানো মানে ‘ফিরে ব্যাক করা’র মতো হাস্যকর শোনায়! তাই শুধু বলবে, ‘Please get back to me’ অথবা ‘Please reply to me’।
১০. Today Morning (টুডে মর্নিং) ‘আজ সকালে’ বোঝাতে অনেকেই Today morning বলে থাকি। এটি ভুল। সঠিক ব্যবহার হলো ‘This morning’। যেমন: ‘I met him this morning.’ একইভাবে আজ বিকেল হলে হবে ‘This afternoon’।
১১. Yesterday Night (ইয়েস্টারডে নাইট) গতকাল রাত বোঝাতে Yesterday night বলার অভ্যাস আছে অনেকেরই। কিন্তু ইংরেজিতে গতকাল রাতকে বলা হয় ‘Last night’। যেমন: ‘I watched a great movie last night.’
১২. I Am Having a Car (আই অ্যাম হ্যাভিং আ কার) তোমার একটি দারুণ সাইকেল বা গাড়ি আছে। সেটি বোঝাতে ‘I am having a bicycle’ বললে ভুল হবে। কোনো কিছুর মালিকানা বোঝাতে Have-এর সঙ্গে ‘ing’ যুক্ত হয় না। বলতে হবে, ‘I have a bicycle’ (বা car)। (তবে হ্যাঁ, ‘I am having lunch’ বলা একদম ঠিক, কারণ সেখানে খাওয়া বোঝাচ্ছে!)
১৩. Discuss About (ডিসকাস অ্যাবাউট) ‘চলো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি’-এর ইংরেজি করতে গিয়ে আমরা বলি, ‘Let’s discuss about the issue.’ এখানে About শব্দটি পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। Discuss মানেই কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তাই বলবে, ‘Let’s discuss the issue.’
১৪. Myself (মাইসেলফ) ক্লাসে বা কোনো অনুষ্ঠানে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই শুরু করে, ‘Myself Tanvir…’। ব্যাকরণগতভাবে এটি একদমই ভুল। নিজের পরিচয় দেওয়ার সবচেয়ে সুন্দর ও সঠিক উপায় হলো, ‘I am Tanvir…’অথবা ‘My name is Tanvir…’।
১৫. Take a Bath নাকি Take a Shower? দুটোই সঠিক, তবে ব্যবহারে একটু পার্থক্য আছে। বিদেশে বাথটাবে পানি জমিয়ে গোসল করাকে বলে Take a bath। আর আমরা সাধারণত ঝরনা বা শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে কিংবা মগ দিয়ে পানি ঢেলে যেভাবে গোসল করি, সেটিকে বলে Take a shower। তাই পরের বার গোসল করতে যাওয়ার সময় বোলো, ‘I am going to take a shower.’
ইংরেজিতে স্মার্ট হওয়ার জন্য খুব কঠিন বা দাঁতভাঙা শব্দ শেখার দরকার নেই। বরং পরিচিত সহজ শব্দগুলো ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলেই তুমি এগিয়ে থাকবে। আজ থেকে তাহলে এই ১৫টি ভুলকে ‘গুডবাই’ জানিয়ে দাও!