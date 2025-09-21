গণিতের ভয় জয় করার উৎসব

গণিতের ভয় জয় করার উৎসব
গণিত মানে যুক্তির আনন্দ আর সমস্যা সমাধানের মজা। এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের গ্রেগরিয়ান গণিত ক্লাব। এই ক্লাবের আয়োজনে সম্প্রতি হয়ে গেল চতুর্থ জাতীয় গণিত উৎসব। উৎসবটি শুরু হয়েছিল শুক্রবার। শনিবার পুরস্কার বিতরণী ও জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটি শেষ হয়।
পুরান ঢাকার এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলেন গণিত অনুরাগী শিক্ষার্থীরা। শুধু গণিতের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই হবে না, বরং নিয়মিত চর্চা করতে হবে, বলেছেন অতিথিরা। তাঁরা বলেন, গণিতের ভয় জয় করার একমাত্র উপায় হলো প্রতিদিন অনুশীলন করা। কারণ, চর্চার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কিশোরা আলো সম্পাদক আনিসুল হক। গণিতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চায় গুরুত্ব দিতে বলেন তিনি। তিনি বলেন, শুধু প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করলে হবে না। কবিতা করতে হবে, গান শুনতে হবে, নাচ করতে হবে, নাটক করতে হবে, ছবি দেখতে হবে। তিনি বলেন, ‘গণিত উৎসবে লেখা আছে গণিত পড়ো, আমি বলব গণিত ভালোমতো শেখার উপায় হচ্ছে বেশি করে নিয়মিত গণিত চর্চা করা। কেবল চর্চা করলেই একজন সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়।’
বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক মো. মনিরুল আলম সরকার বর্তমান যুগকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞানে ভালো করতে হলে গণিতে ভালো হওয়াটা জরুরি। যারা ডিপসিক-এর মতো এআই তৈরি করেছে, তারা সবাই গণিতে দারুণ ভালো ছিল।'
উৎসবে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। গণিত অলিম্পিয়াড, হিউম্যান ক্যালকুলেটর, জিওমেট্রিক স্কেচপ্যাড, জিও জোন, ফাইভ মিনিটস প্রফেসর, হিস্টোরিক কুইজ, ম্যাথ আইকিউ, এমন সব মজার আয়োজন ছিল এই উৎসবে।
সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাচিড পিটার রেবেরিও বলেন, গণিতকে নিজের মতো করে আনন্দ নিয়ে পড়তে হবে। উৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রেটিনা, সহযোগী পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি লিমিটেড এবং আইসক্রিম পার্টনার ছিল পোলার আইসক্রিম।