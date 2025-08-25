মণিপুর স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আয়োজন করেছে টেডএক্স ইয়ুথ

মণিপুর স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আয়োজন করেছে টেডএক্স ইয়ুথ
মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা আয়োজন করেছে টেডএক্স ইয়ুথ অ্যাট মনিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গত ১৬ আগস্ট ২০২৫ স্কুল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। এই আয়োজনের থিম 'রেভ্যুলুশন বাই রেবেলিয়ন'।
একটি টেড টক দেখে মণিপুর স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী লাজিম মুস্তাহাব আদিব বন্ধুদের নিয়ে এই উদ্যোগের প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু করে। টেডএক্স ওয়েবসাইটের শর্ত অনুযায়ী আয়োজনের লাইসেন্স পেতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। স্কুলের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান। আয়োজনের অনুমোদন পেয়ে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।
এই অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট আহসান হাবিব, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সাদমান সাদিক, জনপ্রিয় লেখক ও স্ক্রিপ্ট রাইটার নাজিম উদ দৌলা, স্টোরি হেড নামে পরিচিত ইমতিয়াজ অর্ণব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিতার্কিক গাজী মাহাতাব, এভারেস্টজয়ী ইকরামুল শাকিল, মাহিমমেক্স নামে পরিচিত মাহিম আহমেদ, নাইম আশরাফ, উৎস বসু, বিজ্ঞান বক্তা আসিফ এবং দীপা খন্দকার। ইউথ স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাজওয়ার মোস্তফা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ড্রিম ওয়েভারের সিইও জুবায়ের হোসেন শুভ।
মণিপুর স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী লাজিম মুস্তাহাব আদিব বলেছে, ‘এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করা, তাদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে মানসম্মত টেডএক্স আয়োজন করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।’
টেডএক্স ইয়ুথের পর্বটি সঞ্চালনা করেছে আবরার আল শাকি, ফারিহা তাসনিন মোমো, ফারহান তানভিন, ফাহমিদ এবং নাভিদ আল হাসান। সহ-আয়োজক হিসেবে ছিল ফাওজিয়া তাবাসসুম ওহি এবং মাহবুবা শিকদার। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় করেছে সাদিয়া ইসলাম রিমি এবং আরাফ আরশাদ জিয়ান।
আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।