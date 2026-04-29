বিপদের রং কেন লাল

মাহমুদ নেওয়াজ জয়

তুমি হয়তো খেয়াল করেছ, বিপদের সংকেত বলতে আমাদের চোখের সামনে খুব দ্রুত একটা রং ভেসে ওঠে—লাল। রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতি, রেললাইনের সতর্কচিহ্ন, আগুন নেভানোর যন্ত্র, জরুরি অ্যালার্ম, এমনকি ‘ডেঞ্জার’ লেখা সাইনবোর্ড—সবখানেই লালের উপস্থিতি। কিন্তু কখনো কি ভেবেছ, বিপদের সংকেত হিসেবে লাল রংই কেন বেছে নেওয়া হলো? হলুদ, নীল বা সবুজ নয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে যেতে হয় ইতিহাস, বিজ্ঞান আর মানুষের মনস্তত্ত্বের জগতে।

চোখে আগে পড়ে বলেই লাল

লাল রঙের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে—এটা সহজে চোখে পড়ে। আমাদের চোখ যেভাবে আলো আর রং চেনে, সেখানে লাল খুব দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূর থেকে তাকালেও লাল আলাদা করে চোখে লাগে। কুয়াশা, ধুলা বা হালকা অন্ধকারেও লালকে আলাদা করা তুলনামূলক সহজ।

এ কারণেই বহু আগে, যখন আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না, তখন মানুষ দূর থেকে সংকেত পাঠাতে আগুন বা লাল কাপড় ব্যবহার করত। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদ বা আক্রমণের ইঙ্গিত দিতেও লাল পতাকা দেখা যেত।

তুমি যদি প্রকৃতির দিকে তাকাও, সেখানেও একই ব্যাপার দেখা যায়। অনেক বিষাক্ত প্রাণী, যেমন কিছু ব্যাঙ বা পোকা, শরীরে উজ্জ্বল লাল বা লালচে রং ধারণ করে শত্রুকে সতর্ক করে, ‘আমাকে ছুঁয়ো না।’

অর্থাৎ প্রকৃতিও যেন বহু আগে থেকে লালকে সতর্কতার ভাষা বানিয়ে রেখেছে।

কেন কিছু মানুষ চোখের সামনে থাকা জিনিস খুঁজে পায় না

রেলপথে শুরু বড় ব্যবহার

বিপদের সংকেতে লালের আধুনিক ব্যবহার অনেকটা জনপ্রিয় হয় উনিশ শতকে রেলপথের বিকাশের সময়।

তখন ট্রেন চলত দ্রুত, কিন্তু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল সীমিত। চালকদের দূর থেকে জানাতে হতো, সামনে থামতে হবে কি না। তাই সিগন্যাল–ব্যবস্থায় রং ব্যবহার শুরু হয়।

সেখানে লাল মানে ‘স্টপ’ বা থামো।

কেন? কারণ, লাল দূর থেকে দেখা যায়, আবার অন্য রঙের সঙ্গে সহজে গুলিয়ে যায় না। সাদা আলো একসময় ‘চলো’ সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সমস্যা হলো, কাচ ভেঙে গেলে বা আলো বদলে গেলে দুর্ঘটনা ঘটত। পরে লালকে স্থায়ীভাবে বিপদ আর থামার চিহ্ন বানানো হয়।

রেলপথের এই ব্যবহার পরে ছড়িয়ে পড়ে সড়কপথে, কারখানায়, জাহাজে, এমনকি বিমান চলাচলেও।

লাল মানেই সতর্ক—মনের ভেতরও এমন ধারণা

শুধু চোখে পড়ার কারণে নয়, মানুষের মনেও লালের একটা বিশেষ প্রভাব আছে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, লাল রং উত্তেজনা, জরুরি অবস্থা আর সতর্কতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। হৃৎস্পন্দন বাড়ানো, মনোযোগ টেনে নেওয়া—এমন প্রতিক্রিয়াও লালের সঙ্গে জড়িত।

ভাবো, পরীক্ষার খাতায় লাল কালি দিয়ে ভুল দাগানো হলে তা কত বেশি চোখে পড়ে। অথবা মোবাইলে জরুরি নোটিফিকেশন লাল দেখালে তুমি আগে সেটা দেখতে চাও।

এই মানসিক প্রভাবও লালকে বিপদের ভাষা বানাতে সাহায্য করেছে।

আসলে বহু শতক ধরে যুদ্ধ, আগুন, রক্ত—এসবের সঙ্গে লালের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই লালকে গুরুত্বের, এমনকি ঝুঁকির সংকেত হিসেবে নিতে শিখেছে।

বাড়ি ছেড়ে কেন ১৫ বছর প্রমোদতরিতে থাকবেন ৭৭ বছর বয়সী এই নারী

লাল পতাকা থেকে লাল বাতি

‘রেড ফ্ল্যাগ’ বা লাল পতাকা—এই কথাটা এখনো আমরা বিপদের ইঙ্গিত বোঝাতে ব্যবহার করি। এর পেছনেও ইতিহাস আছে।

মধ্যযুগে ঝড়, যুদ্ধ বা বিদ্রোহের সময়ে লাল পতাকা ওড়ানো হতো। সমুদ্রে বিপজ্জনক আবহাওয়ার সতর্কতা দিতেও লাল পতাকা ব্যবহৃত হতো।

পরে শিল্পবিপ্লবের সময় কারখানায় বিপজ্জনক যন্ত্র বা নিষিদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করতে লাল রঙের ব্যবহার বাড়ে।

এরপর আসে ট্রাফিক সিগন্যাল। আজ তুমি যেই লাল-হলুদ-সবুজ বাতি দেখো, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি লাল—থামো।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই নিয়ম এক। ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, কিন্তু লাল সংকেতের অর্থ প্রায় একই।

সব বিপদ কি লাল দিয়েই দেখানো হয়?

না, সব সময় না।

হলুদ অনেক সময় সতর্কতার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন ‘সাবধান’ বা ‘সামনে ঝুঁকি আছে’। আর লাল সাধারণত আরও জরুরি—‘এখনই থামো’ বা ‘তাৎক্ষণিক বিপদ’।

যেমন রাস্তার বাঁক বোঝাতে হলুদ চিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু প্রবেশ নিষেধ বোঝাতে লাল। অর্থাৎ রঙেরও একধরনের ভাষা আছে।

তবে লাল সবচেয়ে শক্তিশালী সংকেত হয়ে উঠেছে; কারণ, এটি শুধু সতর্ক করে না, থামতেও বলে।

দান হিসেবে পাওয়া কিডনি কি তৃতীয় ব্যক্তিকে দান করা যায়

ডিজিটাল যুগেও লাল

তুমি হয়তো ভাবছ, এসব তো পুরোনো গল্প। এখন তো ডিজিটাল যুগ।

কিন্তু মজার বিষয়, প্রযুক্তির যুগেও লাল হারায়নি।

কম্পিউটারে ত্রুটি দেখালে লাল চিহ্ন আসে। মোবাইলে ব্যাটারির চার্জ শেষের দিকে চলে এলে লাল হয়ে যায়। হাসপাতালের জরুরি বোতাম, ফায়ার অ্যালার্ম, এমনকি ভিডিও গেমেও ‘হেলথ’ কমে গেলে অনেক সময় স্ক্রিন লাল হয়ে ওঠে।

মানে প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু বিপদের ভাষা হিসেবে লাল রয়ে গেছে।

কারণ, মানুষ এই রংটিকে বুঝতে শিখেছে। একবার কোনো প্রতীক সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলে সেটি বদলানো কঠিন।

প্রকৃতি, ইতিহাস আর বিজ্ঞানের মিল

লালকে বিপদের সংকেত বানানো কোনো এক দিনের সিদ্ধান্ত নয়। এটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে।

প্রকৃতি দেখিয়েছে উজ্জ্বল রং সতর্ক করতে পারে। ইতিহাস দেখিয়েছে যুদ্ধ, আগুন আর বিপদের সঙ্গে লালের সম্পর্ক। বিজ্ঞান বলেছে, লাল সহজে চোখে পড়ে। মনোবিজ্ঞান বলেছে, লাল দ্রুত মনোযোগ টানে। এই চারটি জিনিস একসঙ্গে মিলে লালকে বানিয়েছে বিপদের বৈশ্বিক ভাষা।

তাই পরেরবার যখন ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলবে কিংবা কোথাও লাল সতর্কচিহ্ন দেখবে, তখন শুধু থেমে যেয়ো না, মনে রেখো, এর পেছনে আছে মানুষের বহু শতকের অভিজ্ঞতা।

একটা রংও কখনো কখনো ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। আর লাল তার সবচেয়ে চেনা উদাহরণ।

জিব্রাল্টারের বানরগুলো কেন মাটি খায়

