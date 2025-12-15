ফিচার

কুকুর কীভাবে ভালো বা খারাপ মানুষ চিনতে পারে

কিআ প্রতিবেদক
প্রাণীর আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।ছবি: রয়টার্স

গবেষকেরা একটি পরীক্ষায় কুকুরদের সামনে খাবার রাখা একটি পাত্র দেখান। একজন মানুষ আঙুল দিয়ে পাত্রের দিকে ইশারা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়বার সেই ইশারা ঠিক ছিল না। কুকুরেরা গিয়ে দেখল সেখানে খাবার নেই।

তৃতীয়বার গবেষকেরা আবার ইশারা করলে কুকুরেরা আর সেই পাত্রের দিকে গেল না। তারা বুঝে ফেলেছিল, যিনি ইশারা করছেন তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

এই পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩৪টি কুকুর। আশ্চর্যের বিষয়, একটিও কুকুর তৃতীয়বার ইশারায় বিশ্বাস করেনি।

এই ফলাফল থেকে গবেষকেরা মনে করছেন, কুকুর মিথ্যা বা ভুল ইঙ্গিত ধরতে পারে। অথবা অন্তত এরা মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারে। অর্থাৎ, তুমি যদি কুকুরকে বারবার ভুল তথ্য দাও, এটি বুঝে ফেলবে তোমার কথার দাম নেই এবং সে অনুযায়ী আচরণ করবে।

এই গবেষণার প্রধান গবেষক আকিকো তাকাওকা বলেন, কুকুরের সামাজিক বুদ্ধিমত্তা আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি উন্নত। মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ সহাবস্থানের ইতিহাসের কারণে এই ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তিনি নিজেও অবাক হয়েছেন, কুকুরেরা কত দ্রুত একজন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির গবেষক জন ব্র্যাডশ এই গবেষণায় যুক্ত ছিলেন না। তাঁর মতে, কুকুর আসলে আগে থেকে জানা বা অনুমান করতে পারে এমন আচরণ পছন্দ করে। যখন মানুষের ইশারা বা সংকেত একরকম থাকে না, তখন কুকুর নার্ভাস হয়ে পড়ে এবং মানসিক চাপ অনুভব করে।

গবেষকেরা একই পরীক্ষা আবার করতে চান। তবে এবার কুকুরের বদলে নেকড়ে ব্যবহার করা হবে। নেকড়ে কুকুরের খুব কাছের আত্মীয়। এই গবেষণার লক্ষ্য নেকড়ের কামড় খাওয়া নয়। লক্ষ্য হলো পোষ মানানোর ফলে কুকুরের আচরণে কী ধরনের গভীর পরিবর্তন এসেছে, তা বোঝা।

একই ধরনের আরেকটি পরীক্ষা করা হয়েছিল শিশুদের নিয়ে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান দিয়েগোর গবেষক কিম্বারলি ভ্যান্ডারবিল্টের নেতৃত্বে এই গবেষণা হয়। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, তিন বছর বয়সী শিশুরা মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদী মানুষের পরামর্শ প্রায় সমানভাবেই গ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়। চার বছর বয়সী শিশুরা কিছুটা সন্দিহান হয়। আর পাঁচ বছর বয়সীরা স্পষ্টভাবে সত্য বলা মানুষদের আলাদা করতে পারে।

সূত্র: গুড ডটইস

