কিছু মানুষ কেন রঙিন স্বপ্ন দেখে
ঘুমিয়ে পড়ার পর তুমি কি কখনো এমন স্বপ্ন দেখেছ যেখানে আকাশটা ছিল গাঢ় নীল, ফুলগুলো লাল-হলুদে ভরা, কিংবা কারও জামা ছিল উজ্জ্বল সবুজ? আবার এমনও হতে পারে—স্বপ্ন দেখেছ, কিন্তু মনে হচ্ছে সবকিছু যেন সাদা-কালো। তাহলে প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক: কিছু মানুষ কেন রঙিন স্বপ্ন দেখে, আর কেউ কেউ কেন দেখে না?
চলো, বিষয়টি একটু সহজভাবে বুঝে নেওয়া যাক।
স্বপ্ন কি আসলেই রঙিন?
বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেশির ভাগ মানুষই স্বপ্নে রং দেখে। অর্থাৎ, আমাদের মস্তিষ্ক যখন স্বপ্ন তৈরি করে, তখন সেটা অনেকটাই সিনেমার মতো—দৃশ্য, শব্দ, অনুভূতি—সবকিছু মিলে একধরনের অভিজ্ঞতা। এই ‘সিনেমা’তে রংও থাকে।
তবে একটা সমস্যা আছে—আমরা সব সময় সেই রংগুলো মনে রাখতে পারি না। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নের অনেক অংশই মুছে যায়। ফলে অনেকেই মনে করে, ‘আমি তো সাদা-কালো স্বপ্ন দেখি!’ কিন্তু আসলে হয়তো সে রঙিন স্বপ্নই দেখেছিল।
তাহলে কিছু মানুষ সাদা-কালো স্বপ্ন দেখে কেন?
এখানে কয়েকটা কারণ কাজ করে—
১. মনে রাখার সীমাবদ্ধতা
আমাদের মস্তিষ্ক স্বপ্নকে পুরোপুরি সংরক্ষণ করে না। বিশেষ করে রঙের মতো ছোট ডিটেইল সহজেই হারিয়ে যায়। তাই স্বপ্নটা মনে থাকলেও রংটা মনে থাকে না।
২. পুরোনো অভ্যাস ও পরিবেশ
একসময় পৃথিবীতে টেলিভিশন ছিল সাদা-কালো। তখনকার অনেক মানুষ বলতেন, তাঁরা সাদা-কালো স্বপ্ন দেখেন। কারণ, তাঁদের চোখ ও মস্তিষ্ক সাদা-কালো ছবির সঙ্গে বেশি অভ্যস্ত ছিল।
এখনকার প্রজন্ম রঙিন স্ক্রিন, ভিডিও, গেম—এসব দেখে বড় হচ্ছে। তাই তাদের স্বপ্নও বেশি রঙিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. মনোযোগের ব্যাপার
স্বপ্নে আমরা সাধারণত গল্প বা ঘটনার দিকে বেশি মন দিই—কী হচ্ছে, কে কী বলছে। রঙের দিকে খুব একটা খেয়াল করি না। তাই পরে মনে করতে গেলে রংটা মনে পড়ে না।
কারা বেশি রঙিন স্বপ্ন দেখে?
সবাই রঙিন স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটা বেশি স্পষ্ট হয়—
কল্পনাপ্রবণ মানুষ: যারা আঁকতে ভালোবাসে, গল্প লেখে, সিনেমা দেখে বা কল্পনা করতে পছন্দ করে—তাদের মস্তিষ্ক বেশি ভিজ্যুয়ালভাবে কাজ করে। ফলে তাদের স্বপ্নে রংও বেশি জীবন্ত হয়।
যারা বেশি পর্যবেক্ষণ করে: চারপাশের জিনিস—আকাশের রং, মানুষের পোশাক, প্রকৃতি—এসব যারা খেয়াল করে, তাদের স্বপ্নেও সেই রংগুলো ঢুকে যায়।
গভীর ঘুমে যারা থাকে: আমাদের ঘুমের একটি বিশেষ ধাপ আছে, যাকে REM (র্যাপিড আই মুভমেন্ট) বলা হয়। এ সময়েই সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখা হয়। যারা এই ধাপে বেশি সময় কাটায়, তাদের স্বপ্নও বেশি ভিভিড বা জীবন্ত হয়।
স্বপ্নের রং কি বাস্তবের মতোই?
মজার ব্যাপার হলো—স্বপ্নের রং সব সময় বাস্তবের মতো হয় না। কখনো তা হতে পারে অতিরিক্ত উজ্জ্বল, কখনো অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক।
ধরো, তুমি স্বপ্নে দেখলে আকাশ সবুজ বা নদীর পানি গোলাপি! বাস্তবে এমন না হলেও স্বপ্নে এটা একদম স্বাভাবিক। কারণ, স্বপ্ন তৈরি করে আমাদের মস্তিষ্ক—আর মস্তিষ্ক কল্পনা করতে খুবই পছন্দ করে।
স্বপ্ন কি আমাদের কিছু বলে?
অনেকে মনে করে, স্বপ্নের রং আমাদের আবেগ বা অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।
উজ্জ্বল রং—আনন্দ, উত্তেজনা
গাঢ় বা অন্ধকার রং—ভয়, দুশ্চিন্তা
অদ্ভুত রং—কল্পনা বা বিভ্রান্তি
তবে এটা একেবারে নির্দিষ্ট নিয়ম না। একই রং একেকজনের কাছে একেক অর্থ বহন করতে পারে।
তুমি কি রঙিন স্বপ্ন বেশি বেশি দেখতে পারো?
চাইলে তুমি নিজের স্বপ্নকে আরও জীবন্ত করতে পারো! কিছু সহজ উপায়—
• ঘুমানোর আগে ফোন কম ব্যবহার করো
• কোনো গল্প বা কল্পনার কথা ভাবতে পারো
• সকালে উঠে স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করো
• চাইলে একটা ‘ড্রিম ডায়েরি’ রাখতে পারো
এই অভ্যাসগুলো তোমার মস্তিষ্ককে স্বপ্ন মনে রাখতে সাহায্য করবে—আর তখন তুমি বুঝতে পারবে, তোমার স্বপ্ন আসলে কতটা রঙিন!