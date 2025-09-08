এআইকে যেভাবে প্রম্পট দিয়ে সঠিক রেজাল্ট পাবেন

এআইকে যেভাবে প্রম্পট দিয়ে সঠিক রেজাল্ট পাবেন
আমরা তো প্রতিনিয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করি। চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনির মতো এআই মডেলগুলো এখন মানুষের মতো লিখতে, ছবি তৈরি করতে বা জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু কীভাবে এই এআই মডেলগুলো থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়? এআই থেকে ভালোভাবে উত্তর পেতে হলে আমাদের দরকার ভালোভাবে এআইকে নির্দেশনা দেওয়া। যাকে বলে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং।
প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে কী?
তোমরা যারা কম্পিউটারে কাজ করো, হয়তো প্রম্পটিংয়ের বিষয়ে ভালো ধারণা রাখো। প্রম্পটিং হলো এআইকে প্রশ্ন করা বা নির্দেশ দেওয়া, যেন এটি তোমার হয়ে কিছু কাজ করে। সহজভাবে বললে, তুমি কী চাইছ আর কেমন চাইছ, সেটা বোঝানোর মাধ্যম হলো প্রম্পট। ধরো, তুমি চ্যাটজিপিটিকে বললে, ‘একটি বিড়ালের ছবি আঁকো’, অথবা ‘একটি আর্টিকেল লেখো’। তখন এআই আন্দাজ করে কিছু একটি আঁকবে বা লিখবে। একেবারে সাধারণ একটি প্রম্পট। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয় যখন প্রম্পটিকে আরও সৃজনশীল করে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যায়, ঠিক কী করতে হবে।
জীবনে এটা একটি নতুন ধরনের দক্ষতা। একটি কৌশল, যেখানে ব্যবহারকারীকে বুঝতে হবে কীভাবে প্রম্পট দিলে এআই একদম নির্ভুল আর নিজের মতো করে ফলাফল দেবে।
ভাবো তো, সিনেমার সেটে একজন ডিরেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অভিনেতাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘এখানে দাঁড়ান’, ‘এভাবে ডায়ালগ বলুন’, ‘এবার একটু ইমোশন দেখান’। ডিরেক্টর জানেন কাকে কীভাবে গাইড করলে দৃশ্যটা আরও সাবলীল হবে। ঠিক তেমনি, প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারও জানেন কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়। এআই থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কীভাবে বের করে নেওয়া যায়।
এ ক্ষেত্রে আমরা একটি ফর্মুলা অনুসরণ করতে পারি। ফর্মুলাটি হলো, স্পষ্ট উদ্দেশ্য + বিস্তারিত বর্ণনা + কাঙ্ক্ষিত ধরন। এই ফর্মুলা দিয়ে আগের সাধারণ বিড়াল আঁকার প্রম্পটটাকে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি: ‘নীল চোখের সাদা লোমওয়ালা পার্সিয়ান বিড়াল চাঁদের আলোয় আলোকিত জানালার পাশে বসে আছে, এমন একটি বাস্তবসম্মত ছবি আঁকো।’ এবার আউটপুট হবে যেমনটা আমরা চাই বা যেমনটা ভেবেছি, তার কাছাকাছি।
এই বিষয়টা যাচাই করার জন্য আমরা জেমিনিকে একটি সাধারণ এবং একটি সাজানো প্রম্পট দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নিচে যুক্ত করা হলো এতে পার্থক্যটা পরিষ্কার বোঝা যায়।
সাধারণ প্রম্পট (বাঁয়ে): ‘একটি বিড়ালের ছবি আঁকো।’ কৌশলী প্রম্পট (ডানে): ‘নীল চোখের, সাদা লোমওয়ালা পার্সিয়ান বিড়াল চাঁদের আলোয় আলোকিত জানালার পাশে বসে আছে—এমন একটি বাস্তবসম্মত ছবি আঁকো।
প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার উপায়
এআই কি শুধু ছবি আঁকতেই পারদর্শী? না, এর বাইরে রয়েছে আরও ব্যাপক ব্যবহার—লেখালেখি, গ্রাফিক ডিজাইন, কোডিং, ডেটা বিশ্লেষণ, মার্কেটিং, এমনকি গবেষণায়ও আমাদের সহকর্মীর মতো এআই কাজ করছে। ভালো প্রম্পট লেখার মানে হলো এআইকে এমনভাবে নির্দেশ দেওয়া, যেন সে ব্যবহারকারীর চিন্তাকে ঠিকঠাক ফলাফলে রূপ দিতে পারে। এর কয়েকটি বড় সুবিধা আছে।
প্রথমত, ভালো প্রম্পটের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো নির্ভুলতা। প্রম্পট যত পরিষ্কার ও সঠিকভাবে দেওয়া হবে, এআইয়ের উত্তরও ততটাই সঠিক ও প্রাসঙ্গিক হবে। দ্বিতীয়ত, সময় বাঁচানো। বারবার চেষ্টা করে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার ঝামেলায় পড়তে হয় না; অনেক সময় প্রথম চেষ্টাতেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব হয়।
তৃতীয়ত, ভালো প্রম্পট নতুনভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। যেমন নতুন আইডিয়া বের করা, ভিন্নধর্মী লেখা কিংবা স্বতন্ত্র ধরনের ডিজাইন তৈরি করা—সবই সহজ হয়ে ওঠে। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়ায়। তুমি যে ক্ষেত্রেই কাজ করো না কেন, এই দক্ষতা তোমার কাজের মান কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দেবে এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার সুযোগ করে দেবে।
ভালো প্রম্পট শেখার প্রথম ধাপ হলো অনুশীলন। ছোট ছোট প্রম্পট লিখে দেখো, কোথায় এআই সঠিক উত্তর দিচ্ছে, আর কোথায় ভুল করছে। পাশাপাশি রয়েছে নির্ভরযোগ্য উৎস: Learn Prompting (একটি ফ্রি গাইড, যেখানে শুরু থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত শেখানো হয়), Anthropic-এর টিউটোরিয়াল এবং কোর্সেরা-তে বেশ কিছু কোর্স। এ ছাড়া বড় টেক কোম্পানিগুলো—ওপেনএআই, মাইক্রোসফট, গুগল ক্লাউড, অ্যানথ্রপিক নিজেদের ব্লগে নিয়মিত গাইডলাইন প্রকাশ করে।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
প্রযুক্তির জগতে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে উঠতে পারে আগামী দিনের সবচেয়ে আলোচিত পেশাগুলোর একটি। এ কারণেই বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোতে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ওপেনএআই, গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা, এমনকি ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজন—সবাই এখন এই দক্ষতার লোক খোঁজ করছেন। শুধু তা–ই নয়, এই পেশার বেতনও কম নয়।
অন্য যেকোনো প্রযুক্তির মতো, এআই-ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত এবং উন্নত হচ্ছে। এই পেশায় টিকে থাকতে হলে শুধু প্রযুক্তিগত জ্ঞান নয়। ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানে যৌক্তিক মানসিকতা দরকার।
তাই তুমি যদি এআই প্রম্পট দিতে শিখে ফেলো, অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবে নিশ্চয়ই।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক এবং পোস্টডক্টরাল গবেষক, আলস্টার ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য
সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, কোর্সেরা, এবং গুগল জেমিনি