আলবেনিয়ায় কী কাজ করবে বিশ্বের প্রথম এআই মন্ত্রী

আলবেনিয়ায় কী কাজ করবে বিশ্বের প্রথম এআই মন্ত্রী
একটি ভার্চ্যুয়াল হলোগ্রাম যদি কোনো দেশের মন্ত্রী হয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে? বিষয়টা অনেকটা মুভি বা কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতো মনে হবে। কিন্তু এবার বাস্তবেও এমনটাই ঘটেছে ইউরোপের ছোট্ট দেশ আলবেনিয়ায়। সেখানে মানুষের পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)–ভিত্তিক একটি বটকে মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ভার্চ্যুয়াল বট কীভাবে একজন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবে? কোনো দেশে কি এআই মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারে?
বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সরকারি কর্মকর্তাদের এ–ই বলে সমালোচনা করা হয় যে তাঁরা নাকি ‘হৃদয়হীন’। কিন্তু আলবেনিয়া সেই অপবাদকে ইতিবাচক গুণ হিসেবে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) মন্ত্রিসভায় যুক্ত করেছে যে আক্ষরিক অর্থেই আবেগহীন ও হৃদয়হীন।
নতুন এই এআই মন্ত্রীর নাম রাখা হয়েছে ডিয়েলা। আলবেনীয় ভাষায় যা দিয়ে ‘সূর্যের নারী রূপ’ বোঝায়। এ বছর মে মাসের নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন এদি রামা। নির্বাচনে জেতার চার মাসের ভেতর ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার ডিয়েলাকে নিজের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে এটি আসলে একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। কারণ, আলবেনিয়ার সংবিধান অনুযায়ী, একজন মন্ত্রীকে অবশ্যই ১৮ বছর বয়সী এবং মানসিকভাবে সুস্থ নাগরিক হতে হবে, যা ডিয়েলা নামের এই এআই বটের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।
এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন মানুষের বদলে চ্যাটবটকে সরকারি কাজে নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হলো? মানুষের বদলে চ্যাটবটকে সরকারি কাজে নিয়োগ দেওয়ার প্রধান কারণ হলো, এর ব্যক্তিগত কোনো লোভ-লালসা নেই। মানুষের মতো এর ক্ষমতা বা অর্থের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। এই এআই চ্যাটবট কেবল বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তাই ক্ষমতার জন্য এর কোনো লোভ নেই। ফলে এর পক্ষে সরকারি তথ্য ফাঁস করা বা কোনো আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা খুবই কম।
আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এদি রামা এই ডিয়েলাকে নিয়োগ দিয়েছেন মূলত দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য। তাঁর মূল লক্ষ্য হলো দেশের সব সরকারি কেনাকাটায় (পাবলিক টেন্ডারে) যাতে একফোঁটাও দুর্নীতি না থাকে। প্রধানমন্ত্রী জানান, এই কাজে তাঁরা একটি দারুণ আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে কাজ করছেন, যারা সরকারি কেনাকাটার জন্য বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ এআই মডেল তৈরি করবে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই এআই মডেল শুধু দুর্নীতির সুযোগই বন্ধ করবে না, বরং সরকারি কাজগুলো আরও দ্রুত, দক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করে তুলবে। এর ফলে দেশের মানুষের কাজ করতে সুবিধা হবে। এর আগে সরকারি কাজে ‘নিয়োগ’ পাওয়ার আগেও ডিয়েলা আলবেনিয়ায় একটি ভার্চ্যুয়াল সহকারী হিসেবে কাজ করত। সেখানে ডিয়েলা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করত। নতুন এআই মন্ত্রী ডিয়েলা ই-আলবেনিয়া প্ল্যাটফর্মে দশ লাখের বেশি আবেদনপত্রে সাহায্য করেছে। ডিয়েলাকে শুধু একটি চ্যাটবট হিসেবে দেখলে চলবে না, কারণ এর চেয়ে বড় লক্ষ্যে কাজ করছে এই বট।
এআই মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার পর দেশটির মানুষ মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। কেউ কেউ এই উদ্যোগকে ‘হাস্যকর’ ও ‘অসাংবিধানিক’ বলে সমালোচনা করেছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উদ্যোগের ভালো দিকও থাকতে পারে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই এ ধরনের কাজ করেন, তাই মানুষ ভাবতে পারে, এটি হয়তো লোক দেখানোর জন্য করেছেন। তবে এই এআই মন্ত্রী যদি সত্যি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা বাড়াতে পারে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে, তাহলে এটি খুব ভালো ফল দেবে। এই এআই মন্ত্রী আলবেনিয়াকে ২০২৭ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে সাহায্য করবে বলে আশা প্রধানমন্ত্রীর।
