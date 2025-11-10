ফিচার

গণিত উৎসব ২০২৬–এর অনলাইন নিবন্ধন শুরু

কিআ প্রতিবেদক
শুরু হয়েছে গণিত উৎসবের নিবন্ধনছবি: নাসির খান সৈকত

শুরু হয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬–এর অনলাইন নিবন্ধন কার্যক্রম । চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গণিত উৎসব ২০২৬-এ অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেককেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্যও নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। আয়োজকেরা জানান, গণিত উৎসবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন লিংক: https://online.matholympiad.org.bd

গণিত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে চারটি ক্যাটাগরিতে, প্রাইমারি (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি বা সমমান), জুনিয়র (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি বা সমমান), সেকেন্ডারি (নবম ও দশম শ্রেণি) ও হায়ার সেকেন্ডারি (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের জন্য প্রযোজ্য।

চলতি বছর গণিত অলিম্পিয়াড তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। যথাক্রমে অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড, আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড ও জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধন করা সব শিক্ষার্থী নিয়ে অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড; দ্বিতীয়ত, অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াডের বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্ধারিত আঞ্চলিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড এবং আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াড।

গণিত উৎসবের সব খবর পাওয়া যাবে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইট, অফি‌শিয়াল ফেসবুক পেজ: facebook.com/BdMOC এবং গ্রুপে: facebook.com/groups/BdMOC

ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রথম আলোর সহযোগিতায় গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজক বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি।

