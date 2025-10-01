আজ কিশোর আলোর জন্মদিন
প্রিয় কিশোর আলোর বন্ধু, তুমি ‘যত দূর যেতে চাও, তত দূর তোমার’। তোমার প্রিয় মাসিক ম্যাগাজিন কিশোর আলোর আজ জন্মদিন। তোমাকে কিশোর আলোর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। তুমি জানো, আজ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার প্রিয় কিআ উদ্যাপন করছে ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। কিশোর আলোর সভাকক্ষে বিকাল ৩টা থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট লেখক, গায়ক, শিক্ষাবিদসহ গুণীজনেরা উপস্থিত থাকবেন এই অনুষ্ঠানে। বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠানটি। নিবন্ধিত পাঠক, মানে তোমাদের সঙ্গে জন্মদিনের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবেন গুণীজনেরা।
আজ থেকে এক যুগ আগে, ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয়েছিল কিশোর আলোর পথচলা। তখন যারা কিআর পাঠক হিসেবে যুক্ত ছিল, তারা এখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ হয়েছে লেখক, কেউ প্রকৌশলী, ডাক্তার হয়েছে কেউ। বহু পেশা, মহাযজ্ঞে জড়িয়ে পড়েছে, ভালো সব কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে তারা। এখন কিশোর আলোর এমন পাঠকও আছে, যারা দ্বিতীয় প্রজন্মের কিআ পাঠক। বাবা-মা ছিল কিআর পাঠক, এখন ছেলে-মেয়েরা পড়ছে কিআ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিআ পড়তে কোনো প্রজন্মেরই আগ্রহে ভাটা পড়েনি। বিপুল আগ্রহে সবাই এখনও কিআ পড়ে চলেছে। এক যুগ ধরে পাঠকের সঙ্গে আছে কিআ।
তোমাদের জগৎকে বড় করার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল কিআ। এখন তার ফল দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া পাঠকদের দেখে বলা যায়, কিশোর আলোর স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কিআর পাঠকেরা সবসময় কিআর স্লোগানকে ধারণ করে। কিআ বলে ‘আমার পৃথিবী অনেক বড়’। পাঠকেরাও তেমনি। নিজের পৃথিবীকে প্রতিদিন বড় করে চলছে।
জন্মদিনে তোমাদেরকে কিছু সুখবর দেওয়া যাক। প্রথম সুখবর তো বলেছিই। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম আলোর সভাকক্ষে এক বিশেষ আনন্দ আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে কেক কেটে কিআ-এর জন্মদিন উদ্যাপন করা হবে।
জন্মদিনের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে অনলাইন-অফলাইনে নানা আয়োজন। এরই মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে চিঠির ধাঁধা। এই ধাঁধার কুপন পূরণ করে পাঠিয়ে দাও কিশোর আলোর ঠিকানায়। জানো তো, চিঠির ধাঁধার বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে আইপ্যাড/ট্যাব সহ বিশেষ উপহার। আরও চমক আছে। কিশোর আলোর অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে লাখ টাকার কুইজ। যেখানে খুব সহজ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশাল পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি কিশোর আলোর ফেসবুক পেজে ‘প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার’-এর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
গত এক যুগে কিআ যেভাবে তোমাদের সঙ্গে থেকেছে, প্রকাশ করেছে নতুন নতুন গল্প, কবিতা, অ্যাডভেঞ্চার এবং মজার সব লেখা। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কিশোর আলো ডটকমে তোমাদের জন্য প্রতিদিন নতুন লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়মিত কিআড্ডার আয়োজন করা হচ্ছে। যারা কিআ কার্যালয়ে আসতে পারে না, তাদের জন্য কিআ নিয়ে এসেছে অনলাইন মাসিক কিআড্ডা।
এতসব আয়োজনে তুমি যুক্ত আছো। তোমরা দীর্ঘদিন ধরে কিশোর আলো পড়ছো। এভাবে কিশোর আলো তোমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনতে কাজ করছে। তোমার স্বপ্নের সঙ্গী হয়ে আছে। মনে রেখো, তোমার এগিয়ে চলার সঙ্গী কিশোর আলো। তুমি যত দূর যেতে চাও, তত দূর তোমার।