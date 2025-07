ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে জানতে হবে এই ৭টি সহজ উপায়

এবার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ওপরের চারটি দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আরও কিছু অভ্যাস গড়ে তুললে ইংরেজিতে কথা বলাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সে রকম সাতটি উপায় নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

১. প্রতিদিন সহজ ও পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করো

অনেকেই ইংরেজি বলার সময় ভাঙা ভাঙা শব্দ বা অর্ধেক বাক্য ব্যবহার করে। এতে দ্বিধা বাড়ে এবং অন্যজনও ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই প্রতিদিন এমন ১০-১৫টি পূর্ণ বাক্য বলার অভ্যাস করো, যা প্রায় সব জায়গায় কাজে লাগে। যেমন:

‘Can I have a glass of water?’ (আমি কি এক গ্লাস পানি পেতে পারি?)

‘Sorry, I didn’t understand. Can you repeat that?’ (দুঃখিত, আমি বুঝতে পারিনি। আপনি কি আবার বলবেন?)

এই বাক্যগুলো বারবার অনুশীলন করো যাতে সেগুলো স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিজের সঙ্গে ইংরেজিতে এসব কথা বলতে পারো। চাইলে টেক্সট মেসেজেও টাইপ করতে পারো। বাক্যগুলো বারবার ব্যবহার করলে এগুলো তোমার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে।

২. প্রতিদিন একা একা ইংরেজিতে কথা বলো।

ইংরেজিতে কথা বলার চর্চা করার জন্য সব সময় অন্যের প্রয়োজন নেই। তুমি নিজেই আওয়াজ করে কথা বলতে পারো। যেমন এখন তুমি কি করছ তা ইংরেজিতে বলো:

‘I am making tea.’ (আমি চা বানাচ্ছি।)

‘I need to leave in 10 minutes.’ (১০ মিনিটের মধ্যে আমাকে বের হতে হবে।)

এই সাধারণ অভ্যাসটি তোমার মস্তিষ্ককে ইংরেজিতে চিন্তা করতে সাহায্য করবে এবং বলার সময় জড়তা কমবে।

বোনাস টিপস: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলো, যেন তুই অন্য কারও সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছ। এতে তোমার গলার স্বর, আত্মবিশ্বাস এবং কথা বলার ভঙ্গি উন্নত হবে।

৩. ইংরেজি শো বা মুভি দেখে শব্দ ও বাক্য শেখো

ইংরেজি মুভি বা টিভি শো দেখলে বোঝা যায়, মানুষ বাস্তবে কীভাবে কথা বলে। শুরুতে পুরো মুভি না দেখে ছোট ছোট দৃশ্য দেখো। ‘ফ্রেন্ডস’ বা ‘দ্য অফিস’-এর মতো সহজ সংলাপের শো দিয়ে শুরু করতে পারো।

কীভাবে করবে:

প্রথমে শুধু ১-৩ মিনিটের একটি দৃশ্য দেখো।

দ্বিতীয়বার ইংরেজি সাবটাইটেল দিয়ে দেখো।

তৃতীয়বার ভিডিও থামিয়ে ছোট ছোট লাইন তাদের মতো করে বলার চেষ্টা করো।

বোনাস টিপস: ইউটিউবের স্পিড কমিয়ে ০.৭৫ গুণ করতে পারো। ভিডিওতে কীভাবে শব্দ উচ্চারণ করে বা নির্দিষ্ট শব্দে জোর দেয় সেটা শোনো। এটি তোমাকে ছন্দ, স্বর ও প্রতিদিনের অভিব্যক্তি ধরতে সাহায্য করবে। বইয়ের মাধ্যমে এটা শেখা যাবে না।