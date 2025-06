বিশ্বে বিমান সক্ষমতায় যে দেশগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী

১. যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মোট ১৪ হাজার ৪৮৬টি সামরিক বিমান রয়েছে। সামরিক বিমান শক্তির দিক থেকে দেশটি বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের বিমানবাহিনী (USAF), নৌবাহিনী (US Navy), মেরিন কর্পস (US Marine Corps) এবং সেনাবাহিনী (US Army) মিলে একটি বিশাল বিমানবহর পরিচালনা করে। এর মধ্যে এফ-৩৫ লাইটনিং ২ (F-35 Lightning II) ও এফ-২২ র‍্যাপ্টরের (F-22 Raptor) মতো অত্যাধুনিক ফাইটার জেট এবং বি-২ স্পিরিট (B-2 Spirit) ও বি-৫২ স্ট্র্যাটোফোর্ট্রেসের (B-52 Stratofortress) মতো বোমারু বিমান রয়েছে। বিশ্বের নানা স্থানে তাদের ঘাঁটি থাকায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে ও বিশ্বজুড়ে অভিযান পরিচালনা করার সক্ষমতা তাদের অতুলনীয় করে তুলেছে।