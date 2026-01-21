‘তুমি কি মরে গেছ?’ একা বেঁচে থাকা মানুষের জন্য ভাইরাল অ্যাপ
‘আর ইউ ডেড?’ একটি অ্যাপের নাম। চীনের একা বাস করা মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বানানো হয়েছে অদ্ভুত নামের এই অ্যাপ। হুট করেই আলোচনায় এসেছে এটি। জানুয়ারি ২০২৬-এর মাঝামাঝি সময়ে এই অ্যাপ চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। অনেক ডাউনলোড হচ্ছে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে বিতর্ক, কৌতূহল ও আবেগমিশ্রিত প্রতিক্রিয়া।
হংকং থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, অ্যাপটির চীনা নাম ‘সিলেমে’ (Sileme)। ডেভেলপারদের ভাষায়, এটি একা বসবাসকারী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ‘হালকা কিন্তু প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা টুল’। ছাত্র, একা বাস করা চাকরিজীবী কিংবা স্বেচ্ছায় একাকী জীবন বেছে নেওয়া যে কেউ এই অ্যাপের ব্যবহারকারী হতে পারবেন। অ্যাপ ব্যবহারকারীকে একটি জরুরি যোগাযোগ নম্বর সেট করতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় ধরে অ্যাপে চেক-ইন না করলে সেই জরুরি যোগাযোগের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশন চলে যায়। একধরনের ডিজিটাল খোঁজখবর নেওয়ার উপায় এই অ্যাপ।
চীনে একা থাকা মানুষের সংখ্যা কতটা বেড়েছে, তা এই অ্যাপের জনপ্রিয়তা দিয়ে বোঝা যায়। চীনের রাষ্ট্রীয় দৈনিক গ্লোবাল টাইমসের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে একক সদস্যের পরিবার হতে পারে প্রায় ২০ কোটি। আর একা বসবাসের হার ৩০ শতাংশের ওপরে। এই বাস্তবতায় ‘আর ইউ ডেড?’ নামটি অনেকের কাছে রূঢ় শোনাতে পারে। তবে বাস্তবে কাজে লাগছে। প্রচুর মানুষ এটি ডাউনলোড করছেন।
ভাইরাল হওয়ার পর অ্যাপটির নির্মাতা দল জানিয়েছে, শিগগিরই আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য অ্যাপটির নতুন সংস্করণ বের করবে তারা। নাম বদলে রাখা হচ্ছে ডেমুমু (Demumu)। এরই মধ্যে অ্যাপল অ্যাপ স্টোরের পেইড অ্যাপ তালিকায় অ্যাপটি ডেমুমু নামে জায়গা করে নিয়েছে। জনপ্রিয়তার তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে অ্যাপটি।
ডেভেলপাররা উইবোতে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, তাঁরা মাত্র তিনজন তরুণ। তিনজনেরই জন্ম ১৯৯৫ সালের পরে। নিজেরা এই ছোট উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার কারণে খরচ বেড়ে গেছে। তাই অ্যাপটিতে আট ইউয়ান (প্রায় ১.১৫ মার্কিন ডলার) সাবস্ক্রিপশন ফি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। হংকং অ্যাপ স্টোরে এটি প্রায় আট হংকং ডলারে ডাউনলোড করা যাচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য নাম বদলের সিদ্ধান্তে সবাই খুশি নয়। চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ব্যবহারকারী আবেদন জানিয়েছেন ‘আর ইউ ডেড’ নামটি যেন না বদলানো হয়। কেউ কেউ বিকল্প নামও প্রস্তাব করেছেন, ‘আর ইউ অ্যালাইভ’, ‘আর ইউ অনলাইন’ কিংবা ‘আর ইউ দেয়ার’। একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, হয়তো কিছু রক্ষণশীল মানুষ এই নাম মেনে নিতে পারছেন না, কিন্তু নিরাপত্তার দিক থেকে এটি সত্যিই দরকার। তাঁর ভাষায়, ‘এটা আমাদের মতো অবিবাহিত, একা থাকা মানুষদের জীবন কাটাতে একটু হলেও নিশ্চয়তা দেয়।’
‘আর ইউ ডেড?’ প্রশ্ন দিয়ে শুরু হওয়া এই অ্যাপ আসলে বেঁচে থাকার নীরব নিশ্চয়তা চায়। আধুনিক শহুরে একাকী জীবনে নিরাপত্তা আর ডিজিটাল সহানুভূতির জন্য এই অ্যাপ জরুরি হয়ে উঠছে। ‘সিলেমে’ বা ‘ডেমুমু’ যে নামেই থাকুক, এসব অ্যাপে এখন মানুষের আগ্রহ অনেক।
সূত্র: রয়টার্স