আজ ও আগামীকাল উল্কাবৃষ্টি, কখন কোথায় কীভাবে দেখব
প্রতিবছর জুলাই-আগস্ট মাসে পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়। এ বছর এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা যাবে ১২ ও ১৩ আগস্ট। উত্তর গোলার্ধের যেকোনো স্থান থেকে এই উল্কাবৃষ্টি দেখা যাবে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত এর সবচেয়ে ভালো দৃশ্য দেখা যেতে পারে।
মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, এই মহাজাগতিক দৃশ্য উপভোগ করতে হলে শহর থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় যেতে হবে। কারণ, শহরের আলোক দূষণ অনেক বেশি। তাই শহরের বাইরে কোনো গ্রাম, অন্ধকার কোনো খোলা জায়গা বা নদীর পাড় হতে পারে উল্কাবৃষ্টি দেখার চমৎকার স্থান।
তবে এই বছরের পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি দেখার সবচেয়ে বড় বাধা হলো আকাশের উজ্জ্বল চাঁদ। ৯ আগস্ট পূর্ণিমা হওয়ায়, ১১ এবং ১২ আগস্ট রাতেও চাঁদ বেশ উজ্জ্বল থাকবে। উল্কা দেখার জন্য এটি সবচেয়ে খারাপ সময়। কারণ চাঁদের তীব্র আলোয় ছোট উল্কাগুলো চোখে পড়বে না। শুধু সবচেয়ে উজ্জ্বল উল্কাগুলোই দেখা যাবে।
তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমেরিকান মিটিওর সোসাইটি জানিয়েছে, এই বছরের পার্সাইড উল্কাবৃষ্টির সর্বোচ্চ দেখা মিলবে। অর্থাৎ ১২-১৩ আগস্ট খুবই ভালো মতো দেখা যাবে। তাই যদিও অন্ধকার আকাশে প্রতি ঘন্টায় ৫০ থেকে ৭৫টি উল্কা দেখতে নাও পাও, তবুও উজ্জ্বল কিছু উল্কা ঠিকই চোখে পড়বে। এই জন্য সবচেয়ে ভালো কৌশল হলো, চাঁদের দিকে পিঠ রেখে আকাশের দিকে দেখা। কারণ চাঁদ দক্ষিণ আকাশে নিচে থাকবে, আর উল্কাগুলো যেখান থেকে আসবে, সেই দিকটি অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে তাকালে চাঁদের আলো তোমার চোখে পড়বে না। এতে সহজেই উজ্জ্বল উল্কাগুলোর দেখা পাবে।
প্রতি বছর আকাশে যেসব উল্কাপাতের দৃশ্য দেখা যায়, এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এই পারসেইড উল্কাবৃষ্টি। মহাকাশে অনেক ভাসমান ধূমকেতু ও গ্রহাণু আছে, এ কথা সবার জানা। যখন এই গ্রহাণু ও ধূমকেতু বা মহাকাশীয় বস্তুর ছোট ছোট টুকরা পৃথিবীর দিকে ছুটে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন ঘর্ষণের ফলে জ্বলে উঠে। এই জ্বলন্ত টুকরোগুলোকেই আমরা উল্কা বলি। আর যখন একসঙ্গে অনেকগুলো উল্কা আকাশে আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন সেই দৃশ্যটিকেই বলি উল্কাবৃষ্টি।
সাধারণত উল্কাবৃষ্টির নামকরণ করা হয় যে নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে উল্কাগুলো আসছে বলে মনে হয়, সেই নক্ষত্রমণ্ডলীর নামে। পারসেইড উল্কাবৃষ্টি তেমনই একটা নাম। পার্সিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলের নাম অনুযায়ী এর এমন নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু পার্সিয়াস নক্ষত্রমণ্ডল উত্তর দিকে অবস্থিত, তাই আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে উল্কাবৃষ্টি তুলনামূলক বেশি দেখা যাবে। আকাশের অন্যান্য অংশেও দেখা যাবে তবে তুলনামূলক একটু কম।
উল্কাবৃষ্টি দেখার জন্য কোনো টেলিস্কোপ বা বাইনোকুলারের প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই তুমি উল্কাবৃষ্টি দেখতে পারবে। তবে ধৈর্য রাখতে হবে। কারণ, উল্কা কখনো একসঙ্গে দেখা যায় না। একটি দুটি করে দেখা যায়।
সূত্র: স্পেস ডটকম, লাইভ সায়েন্স