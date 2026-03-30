প্রজাপতিকেও কেন কিছু মানুষ ভয় পায়

প্রজাপতিকেও কেন কিছু মানুষ ভয় পায়
প্রজাপতি—শব্দটা শুনলেই সাধারণত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রঙিন, নরম ডানার এক সুন্দর প্রাণী। ফুলের বাগানে ওদের ওড়াউড়ি, হালকা ভেসে থাকা—সব মিলিয়ে যেন এক শান্তির ছবি। কিন্তু বিশ্বাস করো বা না-করো, এমন অনেক মানুষ আছে যারা এই সুন্দর প্রজাপতিকে দেখেই ভয় পেয়ে যায়। শুধু অস্বস্তি নয়—তীব্র আতঙ্ক। এই অদ্ভুত ভয়টার নামই লেপিডপটেরোফোবিয়া।
কিশোর বয়সে আমরা নানা ধরনের ভয় সম্পর্কে জানতে শুরু করি—অন্ধকারের ভয়, উচ্চতার ভয়, পরীক্ষার ভয়। কিন্তু প্রজাপতির মতো নিরীহ একটা প্রাণীকেও কেউ ভয় পেতে পারে—এটা শুনতে একটু অবাক লাগতেই পারে। অথচ এটি একেবারেই বাস্তব এবং মনোবিজ্ঞানে স্বীকৃত একটি ফোবিয়া।
ভয়টা আসলে কী?
লেপিডপটেরোফোবিয়া হলো এমন একধরনের ফোবিয়া, যেখানে মানুষ প্রজাপতি বা মথ (রাতে ওড়া প্রজাপতির মতো পোকা) দেখলে অস্বাভাবিকভাবে ভয় পায়। এই ভয়টা সাধারণ ভয় নয়। ধরো, তুমি কোনো পোকা দেখলে একটু বিরক্ত হলে বা দূরে সরে গেলে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু লেপিডপটেরোফোবিয়ায় আক্রান্ত কেউ প্রজাপতি দেখলে দৌড়ে পালাতে পারে, চিৎকার করে উঠতে পারে, এমনকি শারীরিকভাবে অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে।
অনেক সময় তারা জানেও যে প্রজাপতি তাদের কোনো ক্ষতি করবে না, তবু ভয়টা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঠিক এখানেই সাধারণ ভয় আর ফোবিয়ার পার্থক্য।
শরীর কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়?
এই ফোবিয়া শুধু মানসিক না, শরীরেও তার প্রভাব পড়ে। যেমন—হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপা।
ঘাম হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, মাথা ঘোরা বা দুর্বল লাগা।
কখনো কখনো এটাকে প্যানিক অ্যাটাক বা আতঙ্ক-আক্রমণও বলা হয়। প্রজাপতি দেখার মতো ছোট একটা ঘটনার জন্য এত বড় প্রতিক্রিয়া—এটাই ফোবিয়াকে আলাদা করে।
কেন এমন ভয় হয়?
এখন প্রশ্ন আসে—এত সুন্দর একটা প্রাণীকে কেউ ভয় পাবে কেন?
এর পেছনে কয়েকটা কারণ থাকতে পারে:
১. ছোটবেলার অভিজ্ঞতা
ধরো, ছোটবেলায় হঠাৎ একটা বড় মথ এসে কারও মুখে বা শরীরে লেগেছিল। বা ছোটবেলায় কেউ দেখল একটা প্রজাপতি মরে পড়ে আছে। ওর পাখায় পিঁপড়া উঠেছে। তখন ভয় পেয়ে সেই অভিজ্ঞতাটা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। বড় হয়ে সেটাই ফোবিয়ায় পরিণত হতে পারে।
২. হঠাৎ উড়ে বেড়ানো আচরণ
প্রজাপতি বা মথ খুব এলোমেলোভাবে ওড়ে। কখন কোথায় যাবে, বোঝা যায় না। অনেকের কাছে এই হঠাৎ নড়াচড়া ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. চেহারা নিয়ে অস্বস্তি
সব প্রজাপতি সুন্দর দেখালেও কিছু মথ বা বড় প্রজাতির প্রজাপতির গঠন অনেকের কাছে অদ্ভুত বা অস্বস্তিকর লাগতে পারে—বিশেষ করে ডানার গঠন, চোখের মতো দাগ বা লোমশ শরীর।
৪. শেখা ভয় (Learned fear)
যদি পরিবারের কেউ প্রজাপতিকে ভয় পায় এবং সেটা বারবার প্রকাশ করে, তাহলে ছোটরা সেটাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে নিজেরাও ভয় পেতে শুরু করতে পারে।
দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব
লেপিডপটেরোফোবিয়া শুনতে যতটা ‘ছোট’ মনে হয়, বাস্তবে এটি জীবনে বেশ বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
কেউ বাগান বা পার্কে যেতে ভয় পেতে পারে, ফুলের কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ করতে পারে, এমনকি জানালা খোলা রাখতেও ভয় পেতে পারে।
ভাবো তো, শুধু একটা পোকামাকড়ের জন্য কেউ প্রকৃতির অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে—এটা কতটা কষ্টকর হতে পারে!
এটা কি লজ্জার কিছু?
একদমই না।
ফোবিয়া কোনো দুর্বলতা না, এটা একটি মানসিক অবস্থা। যেমন কারও অঙ্কে দুর্বলতা থাকতে পারে, কারও খেলাধুলায়—তেমনি কারও মনে অকারণ ভয় তৈরি হতে পারে। এটা নিয়ে হাসাহাসি করা বা কাউকে ছোট করা উচিত নয়। বরং বন্ধুরা বা পরিবারের মানুষদের উচিত সহানুভূতি দেখানো।
কীভাবে এই ভয় কাটানো যায়?
ভালো খবর হলো—এই ফোবিয়া কাটানো সম্ভব।
১. ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়া (Exposure)
প্রথমে প্রজাপতির ছবি দেখা, তারপর ভিডিও, এরপর দূর থেকে বাস্তবে দেখা—এভাবে ধীরে ধীরে ভয় কমানো যায়।
২. কাউন্সেলিং বা থেরাপি
মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে কগনিটিভ বিহেবিরাল থেরাপি (সিবিটি) ব্যবহার করে এ ধরনের ফোবিয়া কমাতে সাহায্য করেন।
৩. নিজের চিন্তাকে বোঝা
নিজেকে প্রশ্ন করা—‘প্রজাপতি কি সত্যিই আমাকে আঘাত করতে পারে?’—এভাবে ধীরে ধীরে নিজের ভয়কে চ্যালেঞ্জ করা যায়।
৪. শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ
ভয় পেলে ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নিলে শরীরকে শান্ত করতে সাহায্য করে।
লেপিডপটেরোফোবিয়া আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শেখায়—ভয় সব সময় যুক্তির কথা শোনে না। কখনো কখনো আমাদের মনের ভেতরেই এমন কিছু তৈরি হয়, যা আমরা চাইলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু সঠিক সাহায্য, বোঝাপড়া আর ধৈর্য থাকলে সেই ভয়কেও জয় করা সম্ভব।
তাই যদি তোমার বা তোমার পরিচিত কারও এমন কোনো অদ্ভুত ভয় থাকে, সেটাকে হালকা করে দেখো না। বুঝতে চেষ্টা করো। কারণ, প্রতিটি ভয়—যত ছোটই মনে হোক—তার পেছনে একটা গল্প থাকে।