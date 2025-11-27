৯১ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে ‘সুপারম্যান নম্বর-১'

৯১ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে ‘সুপারম্যান নম্বর-১'
একটি কমিকস বই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। প্রতিটি পাতার মূল্য ৩ কোটি ৪২ লাখ টাকা। বিশ্বাস হচ্ছে না? বইটির এত দাম হওয়ার কারণ, ‘সুপারম্যান নম্বর-১’ সিরিজের বই। আরেকটি কারণ এর বয়স। বইটি বাজারে এসেছিল ১৯৩৯ সালে। অর্থাৎ কাগজে-কলমে বইটির বয়স ৮৬ বছর। গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এই বয়সী একটি বই নিলামে বিক্রি হয়েছে ৯১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশের মুদ্রায় দাম ১০৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকায়।
এটা তো মোটামুটি সবারই জানা, সুপার হিরোর দুনিয়ায় প্রথম জনপ্রিয় চরিত্র সুপারম্যান। এখনো এই চরিত্র নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র সারা বিশ্বে আলোচিত। এই জনপ্রিয়তার কারণেই এই সিরিজের কমিকস বইয়ের চাহিদা আছে। আর এই সিরিজের যত পুরোনো বই তত চাহিদা। তবে তাতে শর্ত থাকে, বইটি কত যত্নে রয়েছে তার ওপর। যে বইটি সম্প্রতি নিলামে বিক্রি হয়েছে, সেটির অবস্থা বেশ ভালো।
সুপারম্যান চরিত্রের জন্ম দুই মার্কিন লেখক জেরি সিজেল এবং জো শুস্টারের হাত ধরে। ১৯৩৩ সালে তাঁরা লিখেছিলেন সুপারম্যানের গল্প। পরে ডিসি কমিকস চরিত্রটির স্বত্ব কিনে নেয়। এরপর থেকে সেটি নিয়ে নিয়মিত কমিকস প্রকাশ করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। সময়ের সঙ্গে এর নিয়ে টিভি সিরিজ, চলচ্চিত্র—সবই হয়েছে। এমনকি মঞ্চনাটকও হয়েছে এই চরিত্র নিয়ে। সময়ের পরিক্রমায় এটি সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দিন দিন এর চাহিদা বেড়েছে।
সর্বশেষ বইটির নিলাম করেছে হেরিটেজ অকশনস নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা বলছে, বইটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পরিবারের কাছে। ওই পরিবারের নারী গত বছর মারা যান। তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বইটির সন্ধান মেলে। বিভিন্ন ধরনের পত্রিকার সঙ্গে একটি কার্টুনের ভেতরে ছিল বইটি। এরপর বয়স নির্ধারণের জন্য বইটি নেওয়া হয় সিজিসি (সার্টিফায়েড গ্যারান্টি কোম্পানি) নামের একটি প্রতিষ্ঠানে।
মূলত এই প্রতিষ্ঠান কমিকস বইয়ের বয়স এবং বই কেমন আছে সেটির মান নির্ধারণ করে দেয়। সিজিসি এই বইকে ১০–এর মধ্যে ৯ পয়েন্ট দেয় এর অবস্থা বিবেচনা করে। ধারণা করা হয়, সুপারম্যান নম্বর-১ সিরিজের খুব বেশ বই আর নেই। এর মধ্যে এই বই অন্যতম, যেটির অবস্থা এখনো বেশ ভালো আছে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ইউপিআই বলছে, মাত্র ছয়টি বই এখন বিশ্বজুড়ে রয়েছে, যেগুলোর মান ৬ পয়েন্টের ওপরে।
এরপর ২০ নভেম্বর বইটির নিলাম হয়। এখানে আরেকটি তথ্য দেওয়া দরকার। কোনো কমিকস বই সর্বোচ্চ ৬০ লাখ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছিল। তবে এবার নতুন রেকর্ড হয়। ৯১ লাখ ডলারে বিক্রি হয় ‘সুপারম্যান নম্বর-১