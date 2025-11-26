ফিচার

লাখ টাকার কুইজে বিজয়ী যারা

কিআ প্রতিবেদক

কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল দুটি কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রথমটি ছিল ‘চিঠির ধাঁধা’, যা গত ১ অক্টোবর উইটোন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সৌজন্যে প্রথম আলোর পাতায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি হলো ‘লাখ টাকার কুইজ’, যা এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের সৌজন্যে প্রকাশিত হয় ৮ অক্টোবর কিশোর আলোর অক্টোবর সংখ্যায়।

এই দুই কুইজ সারা দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। শত শত পাঠক প্রথম আলোর ‘চিঠির ধাঁধা’ ও কিশোর আলোর কুইজের প্রশ্নের কুপন কেটে নিজেদের নাম, ঠিকানাসহ পাঠায় কিআর ঠিকানায়। চিঠির ধাঁধায় ছিল খুব সহজ শূন্যস্থান। শূন্যস্থান পূরণের জন্য ছিল প্রচলিত কিছু ছবি। যেমন কেকের ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে জন্মদিন। জ্বলন্ত মোমবাতির ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে আলো।  

আবার কিশোর আলোর লাখ টাকার কুইজের প্রশ্নগুলো ছিল বেশ সহজ—যেমন ‘কিশোর আলোর ওয়েবসাইটের ঠিকানা কী?’ বা ‘হিমু চরিত্রটি কার সৃষ্টি?’ এমন সহজ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাঠিয়ে অনেকেই হয়েছেন বিজয়ী।

এই দুই কুইজের বিজয়ী নির্ধারণে ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় কিশোর আলো কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় একটি ঘরোয়া লটারি অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক, জনপ্রিয় অভিনেতা ইয়াশ রোহান, উপস্থাপক ও মডেল রুহানী এবং গীতিকার কবির বকুল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত, জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, কিশোর আলোর প্রদায়ক আব্দুল ইলা ও  নওশিন শারমীন। তাঁরা একে একে বিজয়ীদের নাম লটারির মাধ্যমে বাছাই করেন। 

‘চিঠির ধাঁধা’ কুইজে বিজয়ী হয়েছেন ১১ জন। প্রথম পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি আইপ্যাড, আর বাকি ১০ জনের প্রত্যেকে পাচ্ছে ১ হাজার টাকার বই।

অন্যদিকে কিশোর আলোর লাখ টাকার কুইজে প্রথম পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি ল্যাপটপ, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে একজন পাচ্ছে একটি ট্যাব, আর বাকি ২০ জনের প্রত্যেকে পাচ্ছে ১ হাজার টাকার বই।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে উইটোন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের সৌজন্যে। বিজয়ীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে কিশোর আলো নভেম্বর সংখ্যায়। এরই মধ্যে ১ হাজার টাকার বই পুরস্কারপ্রাপ্তদের ঠিকানায় বই পৌঁছে গেছে। ল্যাপটপ, আইপ্যাড ও ট্যাব বিজয়ীদের হাতে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শীঘ্রই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

