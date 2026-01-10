অসুস্থতার কারণে মহাকাশ স্টেশন থেকে আগেই ফিরছেন নভোচারীরা
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) এক নভোচারীর হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা গেছে। ফলে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাসা। সংস্থাটি জানিয়েছে, ক্রু-১১ মিশনের একজন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিকল্পিত স্পেসওয়াক স্থগিত করা হয়েছে। সব নভোচারীকে নির্ধারিত সময়ের আগেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যদিও অসুস্থ নভোচারীর নাম বা সমস্যার বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি। নাসা জানিয়েছে, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।
৮ জানুয়ারি আইএসএসের বাইরে একটি স্পেসওয়াক হওয়ার কথা ছিল। যেখানে নতুন সৌর প্যানেল বসানোর প্রস্তুতির কাজ শেষ করার কথা ছিল। এই স্পেসওয়াকে অংশ নেওয়ার কথা ছিল মার্কিন নভোচারী মাইক ফিঙ্কে ও জেনা কার্ডম্যানের। কার্ডম্যানের জন্য এটি ছিল তাঁর প্রথম স্পেসওয়াক। কিন্তু অসুস্থতার কারণে এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।
নাসার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এমন পরিস্থিতির জন্যই নভোচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নভোচারীদের নিরাপত্তা বিষয়টি সবার আগে। এই কারণেই ক্রু-১১-এর মিশন আগেভাগে শেষ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর ফলে নভোচারী ফিঙ্কে, কার্ডম্যানসহ চার সদস্যের পুরো দলকেই দ্রুত পৃথিবীতে ফেরানো হবে।
ক্রু-১১ গত বছরের ২ আগস্ট আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছায়। ছয় মাসের এই মিশনে মাইক ফিঙ্কে ও জেনা কার্ডম্যানের সঙ্গে ছিলেন জাপানের কিমিয়া ইউই ও রাশিয়ার ওলেগ প্লাটোনভ। মহাকাশ স্টেশনে সাধারণত নির্ধারিত সময় শেষে নতুন ক্রু এসে দায়িত্ব নেয়। কিন্তু মাঝপথে পুরো ক্রু ফিরিয়ে আনার ঘটনা অত্যন্ত বিরল।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ক্রু-১২-এর উৎক্ষেপণের কথা ছিল। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের স্বাভাবিক রোটেশনে কী প্রভাব ফেলবে, তা এখনো স্পষ্ট না। তবে বর্তমানে স্টেশনে আরও কিছু নভোচারী অবস্থান করছেন। ফলে কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না।
নভোচারীর অসুস্থতার কারণে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্র: লাইভ সায়েন্স